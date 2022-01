Súd zamietol žalobu, ktorou sa Navaľnyj domáhal vyplácania mzdy

Moskva 17. januára (TASR) - Okresný súd v ruskom meste Petuški v pondelok zamietol žalobu opozičného politika Alexeja Navaľného proti nápravnému táboru č. 2 (IK-2) v Pokrove, ktorou sa domáhal vyplácania mzdy za prácu pre spravodajský web Kľuč. Navaľnyj má s týmto webom uzavretú pracovnú zmluvu.



Ako informoval televízny kanál Dožď, vedenie IK-2 svoj odmietavý postoj k Navaľného žiadosti zdôvodnilo tým, že odsúdení môžu pracovať iba na základe zmlúv, ktoré v ich mene uzatvorí väzenská správa. Keďže Navaľnyj uzavrel zmluvu sám, vyplácanie mzdy za odvedenú prácu mu bolo vedením IK-2 zamietnuté.



Administratíva IK-2 okrem toho o tri mesiace predĺžila klasifikáciu Navaľného ako väzňa náchylného k extrémizmu a terorizmu. Pre spravodajský web Novaja Gazeta to uviedol politikov právnik Vadim Kobzev.



Vlani v októbri riaditeľstvo IK-2 v Pokrove vyradilo Navaľného z registra väzňov so sklonmi k úteku, ale neskôr bol zaradený do registra odsúdencov náchylných k terorizmu a extrémizmu.



Samotný Navaľnyj túto zmenu kvitoval, pretože s ňou nie je spojené šikanovanie, akým bolo napr. pravidelné budenie alebo kontroly počas noci.



Alexej Navaľnyj si v pondelok pripomína prvé výročie svojho návratu do Ruska po niekoľko mesiacov trvajúcom liečení v Nemecku, kde sa zostavoval z následkov otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok.



Prakticky okamžite pri pristátí lietadla, ešte počas pasovej kontroly na letisku Šeremetievo, bol Navaľnyj zadržaný a vzatý do väzby. V pokrovskej väznici sa ocitol po tom, ako mu súd v Moskve zmenil podmienečný trest v kauze údajnej sprenevery v ruskej pobočke francúzskej kozmetickej firmy Yves Rocher na nepodmienečný.