Súd zamietol žalobu premiéra voči sudcovi v korupčnej kauze manželky

Madrid 18. októbra (TASR) - Španielsky súd v piatok zamietol žalobu podanú premiérom Pedrom Sánchezom proti sudcovi, ktorý vedie predbežné vyšetrovanie v prípade údajného kupčenia s politickým vplyvom a korupcie zo strany Sánchezovej manželky Begone Gómezovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sánchez obvinil sudcu Juana Carlosa Peinada z porušenia zákona, keď mu v júli zamietol žiadosť, aby mohol v prípade svedčiť písomne. Namiesto toho ho vypočuli v oficiálnej rezidencii v Madride. Premiér na to reagoval podaním žaloby prostredníctvom štátnych právnych služieb.



Madridský najvyšší súd však túto žalobu v rozhodnutí zverejnenom v piatok označil za "neopodstatnenú" a "svojvoľnú". Sánchez ju podľa súdu podal "vedome bezdôvodne" a vážne tak narušil atmosféru pokoja, ktorá by mala sprevádzať činnosť justície. Vo verdikte je zdôraznené aj to, že predstavitelia vykonávajúci štátnu moc majú osobitnú zodpovednosť za zachovanie tejto atmosféry na ochranu nezávislosti sudcov.



Obvinenie z korupcie voči Begoni Gómezovej vzniesla odborová organizácia Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá zastupuje zamestnancov v španielskych verejných službách a má blízko ku krajnej pravici. Gómezovú, ktorá nezastáva žiadnu verejnú funkciu, podozrieva z konfliktu záujmov pri prideľovaní štátnych objednávok a využívania manželovho postavenia.



Sánchez so svojou Socialistickou stranou (PSOE) opakovane označil obvinenia za súčasť očierňovacej kampane proti menšinovej vláde. Keď kauza v apríli prepukla, Sánchez pohrozil odchodom zo svojej funkcie a na päť dní sa stiahol z jej výkonu.