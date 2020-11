Súd zamietol zastavenie sčítavania hlasov v okrese Clark v Nevade

Washington 7. novembra (TASR) - Americký federálny sudca v súvislosti s prezidentskými voľbami zamietol žiadosť republikánskych predstaviteľov o zastavenie sčítavania korešpondenčných volebných lístkov v okrese Clark v štáte Nevada. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica CNN.



Po dvojhodinovom pojednávaní sudca Andrew Gordon uviedol, že "nie je vo verejnom záujme prerušenie dokončenia procesu spočítavania hlasovacích lístkov". Podľa jeho slov by to poškodilo "stovky, ak nie tisícky legálne odovzdaných hlasovacích lístkov".



Sudca poznamenal, že otázky týkajúce sa kontroly podpisov na hlasovacích lístkoch sú otázky "zahŕňajúce štátne zákony a mali by ich interpretovať štátne súdy, najmä sudcovia Najvyššieho súdu zvolení občanmi štátu Nevada".



Podľa priebežných výsledkov utorňajších prezidentských volieb vedie kandidát Demokratickej strany Joe Biden v Pennsylvánii - v štáte, kde potrebuje zvíťaziť šéf Bieleho domu Donald Trump, aby sa udržal v úrade, uviedla CNN. Podľa nej Biden vedie aj v štátoch Georgia, Nevada a Arizona.