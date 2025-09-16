Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súd zamietol žiadosť Navaľného matky o začatie konania vo veci vraždy

Matka ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, Ľudmila, vľavo a jeho svokra Alla Abrosimovová navštívili hrob Alexeja Navaľného. Foto: TASR/AP

Navaľná spresnila, že rodina začala požadovať začatie tohto konania už deň po Navaľného smrti – 17. februára 2024 – a bolo jej to opakovane zamietnuté.

Autor TASR
Moskva 16. septembra (TASR) - Mestský súd v ruskom meste Salechard odmietol začať trestné konanie pre podozrenie z vraždy opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý zomrel v roku 2024 vo väzení v mestečku Charp ležiacom za polárnym kruhom. O začatie konania žiadala Navaľného matka. Na sociálnych sieťach o tom informovala vdova po Navaľnom Julija Navaľná, uviedol spravodajský web Deutsche Welle.

Navaľná spresnila, že rodina začala požadovať začatie tohto konania už deň po Navaľného smrti – 17. februára 2024 – a bolo jej to opakovane zamietnuté. Matka politika, Ľudmila Navaľná, sa proti zamietnutiu odvolala na súde. Súd v Salecharde teraz je odvolanie odmietol.

Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.

Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Navaľného pochovali 1. marca na Borisovskom cintoríne v Moskve. Rozlúčiť sa s ním prišli tisíce ľudí.
