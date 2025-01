Juhokórejský súd zamietol žiadosť o predĺženie väzby prezidenta Juna

Soul 24. januára (TASR) - Juhokórejský súd v piatok zamietol žiadosť prokuratúry o predĺženie väzby pre suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola do 6. februára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Prokuratúra, ktorá vyšetruje Juna za vyhlásenie stanného práva z 3. decembra, v piatok požiadala o predĺženie väzby. Túto žiadosť podala deň po tom, ako Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) odovzdal prípad prokuratúre, keďže v jeho právomoci nie je obžalovať prezidenta. Avšak súd v Soule v piatok túto žiadosť zamietol s tým, že prokuratúra by prípad nemala vyšetrovať, keďže prípad dostala už predtým na starosť CIO.



Podľa juhokórejských zákonov môže byť podozrivý vo väzbe desať dní s možnosťou predĺženia o ďalších desať dní. Jun Sok-jola zatkli v nedeľu, pripomína Jonhap.



Vzhľadom na zamietnutie žiadosti má teraz prokuratúra len niekoľko dní na to, aby vypočúvala Juna, ktorý však dosiaľ odmietol spolupracovať pri výsluchoch CIO.



Prezident Jun je obvinený zo vzbury pre vyhlásenie stanného práva zo začiatku decembra a zo zneužitia právomocí, keď vyslal vojakov do parlamentu so zámerom zabrániť poslancom zrušiť stanné právo. Parlament však stanné právo predsa len zrušil a pozastavil mu výkon prezidentskej funkcie.



Okrem vyšetrovania podozrení z trestných činov prebieha aj proces Junovho odvolania z funkcie (impeachement). Parlament o jeho odvolaní rozhodol ešte v decembri a odvtedy je zbavený svojich právomocí. O jeho definitívnom odvolaní z funkcie rozhodne ústavný súd.