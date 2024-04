Súd zamietol žiadosť Trumpa o odročenie v kauze uplácania pornoherečky

New York 9. apríla (TASR) - Odvolací súd v New Yorku v pondelok zamietol žiadosť bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa o odročenie súdneho procesu, v ktorom čelí žalobe z falšovania záznamov svojej spoločnosti, aby zakryl úplatok pornoherečky. Pojednávanie sa má začať 15. apríla, informovala agentúra AP.



Trumpovi právnici žiadali o odročenie súdneho procesu v tejto veci na neurčito, keďže sa snažili o zmenu miesta pojednávania. Odmietajú totiž, aby sa proces konal v Manhattane, ktorý je baštou Demokratickej strany.



Trump v príspevku na sociálnej sieti navrhol, aby sa pojednávanie presunulo na súd v newyorskom obvode Staten Island. Ide o jediný obvod v New Yorku, v ktorom zvíťazil v prezidentských voľbách v rokoch 2016 a 2020.



Manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg vlani v apríli obžaloval Trumpa v 34 bodoch z falšovania obchodných dokumentov a podplácania pornoherečky Stormy Daniels a ďalšej ženy počas predvolebnej kampane v roku 2016. Republikánsky exprezident pred súdom vyhlásil, že je nevinný.



Trumpovi právnici predtým obvinili úrad prokurátora Alvina Bragga, že sa usiluje zatajiť dokumenty, ktoré by im umožnili napadnúť dôveryhodnosť kľúčového svedka obžaloby - bývalého Trumpovho právnika Michaela Cohena. Ten v roku 2018 vo výpovedi uviedol, že Trump mu nariadil, aby platby pornoherečke zrealizoval. Následne ho odsúdili na tri roky za daňové úniky, nepravdivé vyhlásenia voči banke a porušenie pravidiel financovania prezidentskej kampane.



Cohen tvrdí, že zariadil platbu 130.000 dolárov pre pornoherečku výmenou za to, aby počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s Trumpom.