Súd zamietol žiadosť Trumpa o zastavenie vydania dokumentov vyšetrovat

Washington 10. decembra (TASR) - Federálny odvolací súd vo štvrtok zamietol žiadosť bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa o zastavenie vydania dokumentov z vyšetrovania útoku na washingtonský Kapitol zo 6. januára. Informovala o tom agentúry AP a AFP.



Bývalý prezident svojou súdnou žalobou napadol rozhodnutie svojho nástupcu v Bielom dome Joea Bidena, ktorý zverejnenie dokumentov odobril.



Odvolací súd však potvrdil skoršie rozhodnutie súdu nižšej inštancie. Ten v novembri rozhodol, že súčasný prezident Biden mal právomoc umožniť vydanie týchto dokumentov výboru Kongresu USA, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním januárového útoku.



Do Kapitolu vtedy násilne vnikli stovky Trumpových priaznivcov a o život prišlo päť ľudí.



Trump, ktorý je obviňovaný z podnecovania tohto útoku, sa usiloval uplatniť svoju výsadu bývalého prezidenta. To by mu umožnilo zabrániť zverejneniu predmetných dokumentov a záznamov telefonických rozhovorov spojených s januárovým útokom, píše AFP.



Úradujúci prezident Biden má však podľa odvolacieho súdu väčšie právomoci ako bývalý.



Výbor kongresu a ani právni zástupcovia Trumpa na žiadosť AP o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.