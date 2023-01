Súd zamietol žiadosť zadržanej Kailisovej o podmienečné prepustenie

Brusel 19. januára (TASR) - Súd v Belgicku vo štvrtok zamietol žiadosť bývalej podpredsedníčky Európskeho parlamentu (EP) Evy Kailisovej, podozrivej zo zapojenia do korupčnej kauzy v EP, o podmienečné prepustenie z vyšetrovacej väzby. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Zadržaná grécka europoslankyňa je obvinená z korupcie v kauze známej ako Katargate, konkrétne z prijímania veľkých súm peňazí, aby v prospech Kataru ovplyvňovala politické rozhodnutia v europarlamente.



Belgická polícia ju zatkla v Bruseli 9. decembra spolu s jej partnerom Francescom Giorgim, ktorý v EP pôsobil ako poslanecký asistent.



Kailisovej právni zástupcovia súdu navrhli možnosť domáceho väzenia s monitorovaním pomocou elektronického náramku. Súd v Bruseli však rozhodol o jej ponechaní vo väzbe, keďže prokuratúra upozornila, že by sa europoslankyňa mohla pokúsiť o útek, zničenie dôkazov alebo o tajnú dohodu s ďalšími podozrivými v kauze.



Kailisovej právnici sa proti rozhodnutiu súdu môžu do 24 hodín odvolať. Jeden z jej právnych zástupcov André Risopulos pre agentúru AFP povedal, že záležitosť najprv prediskutuje s klientkou.



Kailisová je podľa svojich právnych zástupcov odlúčená od svojho 23-mesačného dieťaťa, pričom doteraz ho mohla vidieť len dvakrát. Poukázali aj na to, že bola niekoľko dní na samotke, v cele jej bola zima, dostala len jednu prikrývku, nesmela sa umyť a nemohla spať, keďže sa v cele stále svietilo. Europoslankyňa trvá na tom, že je nevinná.



V rámci kauzy Katargate zadržali aj bývalého talianskeho europoslanca Piera Antonia Panzeriho a zamestnanca mimovládnej organizácie No Peace Without Justice Niccola Figu-Talamancu.