Súd zastavil presun páchateľa incestu Fritzla do bežného väzenia

Viedeň 11. marca (TASR) - Viedenský súd v pondelok oznámil, že zrušil rozhodnutie presunúť Josefa Fritzla zo špeciálneho psychiatrického oddelenia do bežného väzenia a vrátil prípad súdu nižšieho stupňa. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Nové súdne pojednávanie v Kremse je naplánované na koniec apríla, uviedla Fritzlova obhajkyňa Astrid Wagnerová. V najbližších týždňoch budú urobené ďalšie lekárske vyšetrenia vrátane skríningov mozgu, povedala Wagnerová a kritizovala prokurátorov za "zbytočné zdržiavanie konania".



Regionálny súd v meste Krems koncom januára schválil Fritzlovu žiadosť o premiestnenie do bežnej väznice, čo je prvý krok k možnosti žiadať o prepustenie. Prokuratúra sa proti tomu odvolali.



"Na rozdiel od názoru súdu prvého stupňa dospel Viedenský vyšší spolkový súd k záveru, že ešte neboli úplne objasnené skutočnosti, potrebné pre takého podmienečné prepustenie," uviedol viedenský súd v oznámení.



Viedenský súd požiadal súd nižšieho stupňa v Kremse, aby dodal ďalšie dôkazy, kým sa bude opätovne rozhodovať o Fritzlovej žiadosti o premiestnenie do bežného väzenia.



Fritzl (88) svoju dcéru Elisabeth zadržiaval vyše 24 rokov v špeciálne vybudovanom suteréne svojho domu, kde ju opakovane znásilňoval a splodil s ňou sedem detí. Jedno z nich zomrelo na neliečenú chorobu. O jeho činoch sa verejnosť dozvedela v apríli 2008. O rok neskôr bol odsúdený na doživotie za znásilnenie, incest, zotročovanie a zabitie z nedbalosti.



Fritzla zadržiavajú v Kremse vo väznici pre ľudí s duševnými chorobami, ktorí predstavujú vysoký stupeň nebezpečenstva. Mesto sa nachádza približne 80 kilometrov severozápadne od Viedne.