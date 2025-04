Súd zastavil Trumpove snahy o zrušenie legálneho statusu migrantov

New York 15. apríla (TASR) - Federálna sudkyňa v pondelok zablokovala rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa odobrať legálny status státisícom prisťahovalcov z Venezuely, Kuby, Nikaraguy a Haiti. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AFP.



Verdikt sudkyne Indiry Talwaniovej v Bostone je doposiaľ posledným krokom proti presadzovaniu masových deportácií Trumpovou administratívou, ktoré sú zacielené najmä na osoby z Latinskej Ameriky.



Administratíva v marci oznámila, že plánuje odobrať legálny status približne 532.000 Kubáncom, Haiťanom, Nikaragujčanom a Venezuelčanom, ktorí prišli do USA v rámci humanitárneho programu umožňujúceho dočasný pobyt v krajine. Program pôvodne spustil v októbri 2022 bývalý prezident Joe Biden.



„Súd udeľuje mimoriadnu výnimku“, čím pozastavuje zrušenie procesov v rámci programu, ktorý umožňuje získať dočasný pobyt v USA pre spomínané národnosti, uviedla Talwaniová vo svojom uznesení. Prostredníctvom programu mohli osoby pochádzajúce z týchto štyroch krajín, ktoré sú podľa AFP známe nedodržiavaním ľudských práv, prísť do Spojených štátov na dva roky, pričom mesačne išlo o 30.000 migrantov.



Talwaniová vo svojom nariadení ozrejmila, že Trumpova administratíva konala na základe chybného výkladu imigračného práva. Zrýchlené deportácie sa vzťahujú na osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré vstúpili do Spojených štátov nelegálne. Neplatí to pre ľudí s povolením na pobyt v USA, napríklad prostredníctvom programu.



Trump prisľúbil, že počas svojho druhého funkčného obdobia deportuje „milióny“ migrantov bez dokladov. Svoju predvolebnú kampaň zameral na nelegálne prisťahovalectvo.