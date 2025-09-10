< sekcia Zahraničie
Súd zatiaľ Trumpovi bráni v odvolaní guvernérky Fedu Cookovej
Trump sa koncom augusta chystal Cookovú odvolať, ale Fed uviedol, že zostáva vo svojej funkcii.
Autor TASR
Washington 10. septembra (TASR) - Federálny sudca v utorok dočasne zablokoval odvolanie Lisy Cookovej z postu guvernérky Federálneho rezervného systému (Fed). Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o neúspech Bieleho domu v bezprecedentnom právnom spore ohrozujúcom nezávislosť centrálnej banky USA.
Predbežné rozhodnutie sudkyne Jiw Cobbovej z okresného súdu vo Washingtone, D.C. nerieši, či tvrdenia administratívy prezidenta Donalda Trumpa, že Cooková sa pred nástupom do funkcie dopustila hypotekárneho podvodu, sú dostatočným dôvodom na jej odvolanie. Cooková popiera akékoľvek pochybenie.
Podľa Trumpa a riaditeľa Federálneho úradu pre bývanie a financie Williama Pulteho Cooková v žiadostiach o hypotéku nepresne opísala tri samostatné nehnuteľnosti, čo jej mohlo umožniť získať nižšie úrokové sadzby a daňové úľavy.
Vyšetrovanie trestného podvodu s hypotékou voči Cookovej začalo aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré medzičasom už vydalo predvolania pred veľkú porotu z Georgie aj Michiganu.
Minulý týždeň Cooková podala proti Trumpovi a Fedu žalobu, v ktorej tvrdí, že podozrenia o údajnom hypotekárnom podvode Trumpovi nedávajú zákonné oprávnenie odvolať ju. Tvrdí, že tieto informácie mu poslúžili ako zámienka na jej prepustenie za jej postoj k menovej politike.
Cooková, prvá Afroameričanka vo funkcii guvernérky Fedu, v súdnych podaniach poprela obvinenia z podvodu s tým, že „nikdy nespáchala hypotekárny podvod“. Deklarovala však, že aj keby boli obvinenia pravdivé, nebol by to dôvod na odvolanie, pretože k jej údajnému podvodnému konaniu došlo pred tým, ako ju Senát USA potvrdil vo funkcii. Do úradu vo Fede nastúpila v roku 2022.
Trumpova administratíva argumentovala, že prezident má širokú právomoc určiť, kedy je potrebné odvolať guvernéra Fedu, a že súdy nemajú právomoc tieto rozhodnutia preskúmať.
