Súd zrušil odklad termínu parlamentných volieb v Katalánsku

Madrid 20. januára (TASR) - Najvyšší regionálny súd Katalánska zrušil v utorok výnos o preložení volieb do regionálneho parlamentu z februára na koniec mája, informuje agentúra DPA.



Parlamentné voľby v Katalánsku, ktoré sa mali konať 14. februára, minulý týždeň preložili na 30. mája z dôvodu pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2.



Väčšina politických strán s odkladom volieb súhlasila. Katalánska regionálna vláda sa teraz voči rozhodnutiu súdu plánuje do štvrtka odvolať.



Tieto regionálne voľby budú v poradí piate za posledných desať rokov. Budú sa konať v situácii, keď región namiesto lídra Quima Torru vedie vicepremiér Pere Aragones.



Torra totiž v septembri minulého roku dostal súdny zákaz vykonávať svoju funkciu. Zákaz platí 18 mesiacov a súd ho Torrovi udelil za to, že počas kampane pred voľbami v apríli 2019 odmietol odstrániť separatistické symboly z verejných budov - napriek tomu, že ho na to vyzvala španielska volebná komisia.



Proti zmene termínu konania regionálnych volieb sa postavila katalánska frakcia socialistickej strany (PSOE), ktorá je najsilnejším subjektom v španielskej centrálnej vláde.



Preferencie katalánskych socialistov stúpli po tom, ako španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa, ktorý sa stal "tvárou" boja krajiny s pandémiou, v decembri oznámil, že sa bude v katalánskych regionálnych voľbách uchádzať o post šéfa regionálnej vlády.



Agentúra AFP uviedla, že socialisti v niektorých prieskumoch verejnej mienky vedú. Pripomenula, že vplyvné proseparatistické strany - Spoločne pre Katalánsko (JxCat) a Republikánska ľavica Katalánska (ERC) - sú rozdelené v otázke ďalšej politickej stratégie po tom, ako im v roku 2017 nevyšiel pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska, čo v Španielsku vyvolalo najväčšiu politickú krízu za posledné desaťročia.