Súd zrušil oslobodzujúci verdikt v kauze Čapí hnízdo pre chybné dôkazy

Praha 15. novembra (TASR) - Vrchný súd v Prahe zrušil januárový oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu v kauze Čapí hnízdo najmä z dôvodu nedostatočne a chybne vykonaných dôkazov. V uznesení odoslanom v utorok Mestskému súdu uvádza, že oslobodzujúci rozsudok neobstál pre závažné pochybenia. Odvolací súd verdikt zrušil v polovici septembra, dôvody však ozrejmil až v písomnom uznesení, o ktorom v stredu napísal server Česká justice. Z Prahy o tom informuje spravodajkyňa TASR.



Prvostupňový súd podľa odvolacieho súdu niektoré dôkazy opomenul a k hodnoteniu iných pristúpil selektívne a nepodrobil ich komplexnému hodnoteniu. Výsledkom sú podľa predsedníčky senátu Vrchného súdu v Prahe Evy Brázdilovej vzájomné rozpory, nelogické zistenia a až hypotetické či tendenčné závery.



"Vrchný súd v Prahe má zásadné výhrady k prístupu prvostupňového súdu k analýze a spracovaniu dôkazov, keď prístup súdu vyznieva tendenčne, značne selektívne a tým nepresvedčivo, lebo prvostupňový súd celý rad dôkazov úplne opomenul, zaoberal sa len veľmi úzko vymedzenou časťou udalostí bez toho, aby ich vsadil do celkového kontextu vývoja projektu rekonštrukcie usadlosti Semtín a vybudovania Farmy Čapí hnízdo od začiatku tohto procesu až do jeho zavŕšenia," kritizoval postup Mestského súdu odvolací súd.



Hlavný problém bol podľa neho v hodnotení dôkazov. Prvostupňový súd podľa neho síce k trestnému a súdnemu konaniu pristupoval systematicky a starostlivo, ale napriek tomu jeho rozhodnutie nemožno podľa Vrchného súdu označiť za úplné a presvedčivé. Dodal, že v prípade neboli vykonané všetky potrebné dôkazy.



Podľa obžaloby bývalá manažérka spoločnosti Agrofert Jana Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Majiteľ Agrofertu Andrej Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyňatie spoločnosti z holdingu Agrofert a jej akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok.



Prvostupňový rozsudok však skonštatoval, že účelovosť tohto kroku sa jednoznačne nepreukázala. Začiatkom roka preto oslobodil expremiéra Babiša aj Nagyovú, ktorí boli v prípade obžalovaní. Súd sa teraz bude vecou opäť zaoberať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)