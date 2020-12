Sudánsky premiér Abdalla Hamdok navštívil Etiópiu

Tigrajskí utečenci Foto: TASR/AP

Addis Abeba 13. decembra (TASR) - Sudánsky premiér Abdalla Hamdok v nedeľu navštívil Etiópiu, kde rokoval s predsedom tamojšej vlády Abiyom Ahmedom. Ako informovala agentúra AFP, návšteva trvala len pár hodín, aj keď úrad predsedu sudánskej vlády avizoval, že pôjde o dvojdňovú cestu. Podľa AFP nateraz nie je jasné, prečo bola Hamdokova návšteva v Etiópii skrátená.Bola to prvá návšteva zahraničného lídra v Etiópii, odkedy 4. novembra vypukli boje vo federálnom štáte Tigraj ležiacom na severe Etiópie a susediacom so Sudánom. Boje mali za následok humanitárnu krízu a útek asi 50.000 Etiópčanov do susedného Sudánu.Stretnutie premiérov a ich delegácií sa konalo na letisku v Addis Abebe. Sudánskeho premiéra sprevádzal minister zahraničných vecí Umar Kamar ad-Dín a najvyšší predstavitelia spravodajských služieb a armády.Ad-Dín po rokovaniach vo videopríspevku zverejnenom na sociálnych sieťach informoval, že obe strany sa dohodli na obnovení rozhovorov, ktoré sa budú konať na budúci týždeň v Chartúme a budú sa týkať spornej pohraničnej oblasti.Prechodná vláda Sudánu v posledných mesiacoch rokovala s Etiópiou v snahe povzbudiť etiópskych poľnohospodárov, aby sa stiahli zo sudánskej pohraničnej oblasti al-Faška, ktorú roky užívali na pestovanie plodín a chov dobytka. Vláda bývalého sudánskeho prezidenta Umara Bašíra tolerovala vpády etiópskych farmárov, ktorí niekedy prichádzali s podporou ozbrojených milícií.Hamdokova návšteva v Etiópii sa uskutočnila dva týždne po tom, čo etiópsky vodca ohlásil víťazstvo v boji proti regionálnej vláde v štáte Tigraj. Zrážky medzi etiópskymi federálnymi a regionálnymi silami však pokračujú ďalej.Konflikt v Tigraji znepokojil medzinárodné spoločenstvo: oblasť, kde žije šesť miliónov ľudí, je odrezaná od sveta, je s ňou prerušené akékoľvek spojenie a viac ako 50.000 Etiópčanov odtiaľ pred bojmi utieklo do odľahlých oblastí Sudánu.Prílev týchto utečencov predstavuje pre Sudán ďalšiu ekonomickú i bezpečnostnú záťaž.Sudánska ekonomika je poznačená negatívnymi dôsledkami desaťročia trvajúcich amerických sankcií a zlým riadením krajiny za vlády Umara Bašíra, ktorý bol vlani zbavený moci.AFP okrem toho pripomenula, že východný Sudán, ktorý hraničí s etiópskou oblasťou Tigraj, bol v posledných mesiacoch dejiskom kmeňových násilností s desiatkami obetí na životoch.