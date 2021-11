Demonštrantov v Sudáne rozohnali slzotvorným plynom

Na snímke ľudia skandujú slogany počas protestu na ulici v Chartúme 4. novembra 2021 proti vojenskému prevratu v Sudáne. Foto: TASR/AP

Chartúm 7. novembra (TASR) - Sudánske bezpečnostné sily vystrelili v nedeľu kanistre slzotvorného plynu do davov ľudí, ktorí protestovali proti októbrovému vojenskému prevratu v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.Stovky demonštrantov vyšli do ulíc v sudánskej metropole Chartúm, ako aj v susednom meste Umm Durmán, meste Wad Madaní na juhu krajiny a v severnom meste Atbara.Účastníci protestov skandovali "moc patrí ľudu" a "nie vojenskej vláde", pričom žiadali "civilnú vládu".povedal pre AFP Hoda Othmanová, ktorá býva v meste Umm Durmán.Demonštranti v Chartúme stavali barikády z pneumatík, ktoré potom zapaľovali, kým ich rozohnali bezpečnostné sily, uviedol pre AFP svedok.Predtým v nedeľu sudánske jednotky rozohnali desiatky učiteľov, ktorí sa zhromaždili pred ministerstvom školstva, aby protestovali proti armáde.Sudánske odbory a občianske združenia v sobotu vyzvali odporcov vojenskej vlády, aby sa zúčastnili dvojdňovej kampane občianskej neposlušnosti. Ľudí na demonštrácie vyzvalo aj Združenie sudánskych profesionálov (SPA). To stálo aj na čele povstania, ktoré v roku 2019 viedlo k zvrhnutiu dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra a jeho režimu.Z týchto protestov zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete na životoch, polícia však zadržala približne 87 učiteľov, uvádza spomínané Združenie sudánskych profesionálov.Počas celoštátnych protivládnych demonštrácií, ktoré vypukli v reakcii na októbrový prevrat, však zahynulo už najmenej 14 protestujúcich a 300 utrpelo zranenia, vyplýva z údajov nezávislého ústredného výboru sudánskych lekárov.Predseda Zvrchovanej rady Sudánu generál Abdal Fattáh Burhán rozpustil v pondelok 25. októbra tento orgán fungujúci dovtedy ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády. Burhán taktiež nechal zadržať viacerých politických predstaviteľov.Vo štvrtok však nariadil prepustenie štyroch zajatých ministrov zvrhnutej vlády. Armáda zároveň v tento deň oznámila skoré vytvorenie nového kabinetu. K prepusteniu ministrov došlo krátko po tom, ako Burhánovi telefonoval generálny tajomník OSN António Guterres a vyzval ho na "urýchlené nastolenie ústavného poriadku".