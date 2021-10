Sudán: Burhán prisľúbil, že armáda do týždňa vymenuje nového premiéra

Káhira 29. októbra (TASR) - Sudánska vojenská junta na čele s generálom Abdalom Fattáhom Burhánom, ktorá začiatkom týždňa prevzala moc v krajine, vymenuje do siedmich dní nového technokratického premiéra, ktorý bude vládnuť po jej boku. Burhánovo vyhlásenie citovala v piatok agentúra AP.



Podľa Burhána vytvorí nový premiér kabinet, ktorý bude viesť krajinu spoločne s armádou. "Máme vlasteneckú povinnosť viesť ľudí a pomáhať im v prechodnom období až do dňa konania volieb," povedal Burhán podľa AP v piatkovom rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru Sputnik. Dodal, že vedúci predstavitelia armády zatiaľ zoznam kandidátov na premiéra nepredložili.



Burhán v pondelok rozpustil vládu a nechal zadržať premiéra Abdalláha Hamdúka i viacerých politických predstaviteľov. Po tlaku zo zahraničia však už na druhý deň nariadil Hamdúka prepustiť.



Generál tvrdí, že armáda bola nútená prevziať moc v krajine v dôsledku neustálych sporov medzi politickými stranami, ktoré by podľa neho mohli vyústiť do občianskej vojny.



Burhán bol už pred prevratom na čele Zvrchovanej rady Sudánu, ktorá v krajine predstavuje kolektívnu hlavu štátu. Predsednícky post mal však už o niekoľko týždňov odovzdať civilnému predstaviteľovi, čo by podľa AP oslabilo pozíciu armády v krajine. Tento orgán teraz generál rozpustil.



Vojenský prevrat vyvolal pouličné protesty, ktorých účastníci požadovali obnovenie civilnej vlády. Podľa aktivistov a nezávislého ústredného výboru sudánskych lekárov zabili bezpečnostné sily počas demonštrácií najmenej deväť ľudí a 170 ďalších podľa Organizácie Spojených národov utrpelo zranenia.



Udalosti v tejto africkej krajine medzitým odsúdilo medzinárodné spoločenstvo vrátane OSN, EÚ, USA, Ligy arabských štátov (LAŠ) a Africkej únie (AÚ).