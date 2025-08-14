< sekcia Zahraničie
Sudán: Cholere podľahlo minulý týždeň v Dárfúre najmenej 40 ľudí
Tawíla 14. augusta (TASR) — Najmenej 40 ľudí si vyžiadala minulý týždeň epidémia cholery, ktorá prepukla vlani regióne Dárfúr ležiacom na juhozápade Sudánu. Vo štvrtok to oznámila organizácia Lekári bez hraníc (MSF), informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Epidémia cholery trvá v Sudáne už rok. Začala sa v auguste 2022, keď zomrelo najmenej 22 ľudí po tom, čo vypili kontaminovanú vodu. Najviac zasiahla Dárfúr, kde už viac ako dva roky prebiehajú boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF).
„Len v regióne Dárfúr tímy Lekárov bez hraníc ošetrili za posledný týždeň viac ako 2300 pacientov a zaznamenali 40 úmrtí,“ píše sa vo vyhlásení MSF.
Za obdobie jedného roka (do 11. augusta) bolo v Sudáne hlásených 2470 úmrtí súvisiacich s cholerou z 99.700 podozrivých prípadov.
Od roku 2021 došlo ku globálnemu nárastu počtu prípadov cholery. Podľa Lekárov bez hraníc masové vysídľovanie civilistov vyvolané vojnou v Sudáne zhoršilo epidémiu tým, že civilistom je odopretý prístup k čistej vode na základné hygienické opatrenia, ako je umývanie riadu a príprava jedla.
Situácia je najhoršia v meste Tawíla v štáte Severný Dárfúr, kam podľa OSN utieklo pred bojmi v okolí jeho metropoly Fášir 380.000 ľudí. Tí majú k dispozícii priemerne tri litre vody na deň, čo je menej ako polovica minimálneho limitu 7,5 litra na osobu a deň potrebného na pitie, varenie a hygienu.
Cholera je črevná infekcia vyvolávaná baktériou Vibrio cholerae, ktorá sa najčastejšie šíri pitnou vodou znečistenou fekáliami alebo potravinami. Prejavuje sa silnou hnačkou, vracaním a svalovými kŕčmi. Bez lekárskej starostlivosti môže nakazený zomrieť v priebehu niekoľkých hodín.
