Sudán: Generál Burhán vylúčil priame rokovania so svojím rivalom

Chartúm 20. apríla (TASR) — Veliteľ sudánskej armády generál Abdal Fattáh Burhán vo štvrtok vylúčil priem rokovania s generálom Muhammadom Hamdánom Daklúom, ktorý stojí na čele znepriateleného polovojenského zoskupenia Sily rýchlej podpory (RSF). Uviedol to v situácii, keď pokračujú boje a humanitárna situácia v metropole Chartúm i v celej krajine sa stále zhoršuje, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nemyslím si, že je tu priestor na opätovné rokovania o politike so Silami rýchlej podpory," povedal Burhán pre spravodajskú stanicu al-Džazíra. Dodal, že je otvorený sprostredkovaným rozhovorom, s predstaviteľmi polovojenských jednotiek však nebudú prebiehať žiadne "priame" rokovania.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vo štvrtok uviedol, že je "veľmi znepokojený" eskaláciou násilia v Sudáne. UNHCR na základe informácií svojich pracovníkov nachádzajúcich sa na hraniciach s Čadom odhaduje, že do tejto krajiny ušlo už 10.000 - 20.000 ľudí.



Úrad pripomenul, že na východe Čadu bolo už pred vypuknutím bojov okolo 400.000 utečencov zo Sudánu.



Pokračujúce boje v Sudáne si od soboty vyžiadali už najmenej 300 obetí na životoch a ďalšie stovky zranených.



Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval vo štvrtok na najmenej trojdňové prímerie v Sudáne počas sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí moslimský pôstny mesiac ramadán. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Prežívame veľmi významný okamih v moslimskom kalendári. Domnievam sa, že je to ten správny moment na udržanie prímeria," povedal Guterres novinárom. Ako dodal, OSN je v kontakte s bojujúcimi stranami a verí, že prímerie bude možné dodržať.