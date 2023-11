Intenzívne boje pri sudánskom Chartúme si vyžiadali mnoho obetí

Chartúm 10. novembra (TASR) – Mnoho obetí si vyžiadali intenzívne boje v druhom najväčšom meste Sudánu Umm Durmán, ktoré patrí do aglomerácie sudánskej metropoly Chartúm. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy očitých svedkov.



"Po včerajších bojoch (medzi sudánskou armádou a znepriatelenými milíciami) zostali v centre mesta ležať telá vo vojenských uniformách," uviedla vo štvrtok telefonicky pre AFP žena z Umm Durmánu (Omdurmánu), ktorý leží na západnom brehu rieky Níl severozápadne od Chartúmu,



Jej slová potvrdili aj ďalší očití svedkovia. Podľa jedného z nich jedna zo striel odpálených počas bojov zasiahla nemocnicu v severnej časti mesta, ktorá bola posledným fungujúcim zdravotníckym zariadením v oblasti. Zahynula pri tom jedna zamestnankyňa nemocnice.



Prudké boje pokračovali v uplynulých dňoch aj v oblasti Darfúr na západe krajiny, kde milície bojujúce proti armáde ovládli už takmer všetky väčšie mestá.



Boje v Sudáne medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) prebiehajú už od polovice apríla. Podľa konzervatívneho odhadu projektu Armed Conflict Location & Event Data v nich bolo doteraz zabitých viac ako 10.000 ľudí.



Skutočný počet obetí je však podľa zdravotníkov a humanitárnych organizácií vyšší, pretože mnohí zo zranených a zabitých sa nikdy nedostali do nemocníc či márnic. Podľa odhadov OSN boje vyhnali z domovov už zhruba šesť miliónov ľudí, pričom mnohí z nich utiekli do okolitých krajín, čo vyvoláva obavy z rozšírenia nestability do širšieho regiónu.