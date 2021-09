Na zmarenom prevrate v Sudáne sa mali podieľať stúpenci exprezidenta

Chartúm 21. septembra (TASR) - Sudánska prechodná vláda v utorok nadránom zmarila pokus o prevrat, do ktorého boli zapojení príslušníci armády a civilisti napojení na zvrhnutý režim dlhoročného prezidenta Umara Bašíra. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister pre informácie Hamza Balul potvrdil, že pokus o prevrat bol zmarený a osoby stojace za ním "sú pod kontrolou".



"Uisťujeme sudánsky ľud, že bol obnovený poriadok a vojenskí a civilní vodcovia pokusu o prevrat boli zatknutí," uviedol minister v televíznom prejave s tým, že tieto osoby sú vyšetrované.



Balul dodal, že úrady stíhajú stúpencov bývalého režimu, ktorí sa zúčastnili na utorňajšom pokuse o prevrat.



Nemenované vysoké vládne a armádne zdroje predtým pre AFP uviedli, že údajní pučisti sa pokúsili ovládnuť budovu štátnych médií, ale "neuspeli", a zapojení armádni príslušníci boli "okamžite dočasne zbavení funkcie".



O neúspešnom prevrate informovali aj tamojšie štátne médiá.



AFP informovala, že v centre sudánskej metropoly Chartúm nebadať obmedzenia a doprava je plynulá. Sudánske bezpečnostné sily však uzavreli hlavný most cez rieku Níl spájajúci Chartúm s mestom Umm Durmán.



Po zosadení bývalého sudánskeho prezidenta Umara Bašíra, ktorého po niekoľkomesačných celoštátnych protestoch proti jeho 30-ročnej vláde pripravila o moc v apríli 2019 armáda, vznikol v septembri 2019 v krajine dočasný vojensko-civilný vládny kabinet, ktorý má riadiť každodenné záležitosti Sudánu počas prechodného obdobia stanoveného na 39 mesiacov.



Bašír sa k moci dostal počas prevratu v roku 1989 a bol jedným z najdlhšie slúžiacich prezidentov v Afrike. Od svojho zosadenia je väznený v Chartúme, pričom vo svojej vlasti čelí viacerým súdnym procesom, a to v súvislosti s obvineniami z korupcie i zo zabíjania demonštrantov protestujúcich proti jeho vláde.