Utorok 5. máj 2026
Sudán obvinil Etiópiu z dronových útokov a odvolal svojho veľvyslanca

Pracovníci medzinárodného letiska v Chartúme vítajú prvý domáci let spoločnosti Sudan Airways pristávajúci z Port Sudan v Chartúme v Sudáne 1. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Chartúm 5. mája (TASR) - Sudánska vláda obvinila Etiópiu z nedávnych dronových útokov na rôzne ciele vrátane letiska v Chartúme a stiahla z krajiny svojho veľvyslanca. Zároveň obvinila Spojené arabské emiráty (SAE) z dodávania týchto bezpilotných lietadiel. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Hovorca sudánskej armády uviedol, že vláda má dôkazy o tom, že štyri dronové útoky, ku ktorým došlo od 1. marca, boli vykonané z etiópskeho letiska Bahir Dar.

V Sudáne zároveň prebieha občianska vojna medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktorá trvá od apríla 2023. Vyžiadala si desaťtisíce obetí, vysídlenie približne 11 miliónov ľudí a taktiež vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine.

Sudánska armáda už dlhodobo viní SAE z podpory RSF. OSN a ľudskoprávne organizácie obviňujú SAE z dodávania zbraní týmto polovojenským jednotkám. Spojené arabské emiráty tieto obvinenia odmietajú.

K najnovšiemu útoku došlo v pondelok. Predchádzajúce útoky boli namierené na sudánske štáty Kordofán, Modrý Níl a Biely Níl.

Hovorca armády na utorkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že vláda analyzovala údaje a dôkazy z bezpilotného lietadla, ktoré 17. marca vstúpilo do sudánskeho vzdušného priestoru smerom na al-Abjad v štáte Severný Kordofán. Zistila, že pochádzalo zo SAE a vzlietlo z Etiópie.

„Nechceme iniciovať agresiu proti žiadnej krajine, ale ktokoľvek na nás zaútočí, stretne sa s odvetou,“ varoval sudánsky minister zahraničných vecí Muhí ad-Dín Sálim na tlačovej konferencii.
