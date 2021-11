Sudán oslobodil niekoľko civilných vodcov

Chartúm 23. novembra (TASR) - Sudánske úrady prepustili niekoľko civilných vodcov zadržiavaných od októbrového vojenského prevratu v krajine. Agentúre AFP to v pondelok potvrdil jeden z prepustených, šéf sudánskej Kongresovej strany Umar al-Digajr, ktorý bol medzi civilistami zatknutými armádou 25. októbra.



Dodal, že odvtedy bol "na samotke a úplne odrezaný od sveta".



K prepusteniu lídrov politických strán došlo po tom, ako vodca prevratu, generál Abdal Fattáh Burhán, a ním zosadený premiér Abdallá Hamdúk podpísali v nedeľu dohodu o obnovení prechodu k civilnej vláde.



Táto 14-bodová dohoda, podpísaná v prezidentskom paláci v metropole Chartúm, zabezpečuje opätovné dosadenie Hamdúka do funkcie premiéra a prepustenie civilných vodcov.



Digajrova Kongresová strana však túto dohodu odsúdila a uviedla, že "výslovne legitimizuje" pokračovanie režimu nastoleného prevratom.



Agentúra AFP informovala, že v pondelok oznámilo svoju demisiu 12 zo 17 členov hlavného civilného politického bloku - Sily za slobodu a zmenu (FFC) - v odvolanej Hamdúkovej vláde, keď pred tým odmietli spolupracovať s vodcami prevratu. Medzi ministrami v demisii je aj ministerka zahraničných vecí Mariam al-Mahdíová.



Vojenský prevrat v Sudáne sa odohral 25. októbra, keď generál Abdal Fattáh Burhán zosadil vládu, zadržal civilné vedenie krajiny a vyhlásil v krajine výnimočný stav.



Burhán svojím konaním vyvolal ostrú reakciu Západu a vo vlastnej krajine pouličné protesty, ktorých účastníci požadujú obnovenie civilnej vlády a návrat k demokratickej transformácii v krajine.Podľa AFP pri násilnostiach, ktoré v Sudáne vypukli po prevrate, prišlo o život najmenej 41 ľudí.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken označil nedeľu dohodu "len za prvý krok" a hovorca jeho ministerstva Ned Price povedal, že Washington, ktorý pozastavil finančnú pomoc Sudánu, chce v tejto africkej krajine vidieť väčší pokrok smerom k demokracii.



Analytici upozorňujú, že tento krok iba "očistí" prevrat v očiach medzinárodného spoločenstva, keďže zostáva nejasné, aké právomoci dostane Hamdúkov tím.



Dohodu ešte v nedeľu odmietli tisíce demonštrantov, ktorí žiadali, aby sa ozbrojené sily úplne stiahli z vlády. Zatiaľ čo Hamdúka predtým oslavovali ako jediného "legitímneho" sudánskeho vodcu, v nedeľu trhali jeho plagáty a odsúdili ho ako "zradcu" povstania v roku 2019, ktoré zvrhlo autokratického vládcu Umara Bašíra.



Dohodu podpísanú Hamdúkom privítali OSN a Africká únia, ako aj takzvaná trojka: Británia, Nórsko a USA, podobne aj Saudská Arábia a Egypt, ktoré majú silné väzby so sudánskou armádou.



Burhán v pondelok obnovil svoj prísľub priviesť Sudán k "slobodným a transparentným voľbám", ktoré sa budú konať 23. júla.