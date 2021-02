Sudán povolal svojho veľvyslanca v Etiópii

Chartúm 18. februára (TASR) - Sudánska vláda povolala v stredu na konzultácie svojho veľvyslanca v Etiópii. Sudánske ministerstvo zahraničných vecí vysvetlilo, že sa tak stalo pre napätie v spoločnom pohraničnom pásme a kontroverznú priehradu vybudovanú Etiópiou na rieke Modrý Níl, informovala agentúra AFP.



Krok Chartúmu prišiel v čase rastúceho napätia s Etiópiou pre situáciu v pohraničnom regióne Fašaka, kde etiópski poľnohospodári obrábajú úrodnú pôdu, na ktorú si robí nárok Sudán.



Tieto dve susediace krajiny sa navzájom obviňujú z násilností v zmienenej oblasti i porušovania princípov územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.



Fašaka, kde k podobným konfliktom dochádzalo sporadicky aj v uplynulých rokoch, hraničí s etiópskym federálnym štátom Tigraj, v ktorom prepukol vlani v novembri konflikt medzi federálnymi orgánmi a regionálnymi silami. V dôsledku bojov z tejto oblasti do susedného Sudánu ušlo viac ako 60 000 ľudí.



Napätie vo vzťahoch Etiópie a Sudánu sa vyostrilo v chúlostivom období, práve keď znovu uviazli rozhovory o mohutnom vodnom diele s názvom Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD) vybudovaného Etiópiou na Modrom Níle. Tieto rokovania medzi Etiópiou, Egyptom a Sudánom trvajú už desať rokov a sú pomerne bezvýsledné.



Sudán tento mesiac varoval Etiópiu pred pokračovaním v druhej fáze napĺňania priehrady a uviedol, že by to predstavovalo "priamu hrozbu pre sudánsku národnú bezpečnosť".



Etiópia, ktorá predtým vyhlasovala, že už dosiahla svoj cieľ pre prvý rok napĺňania nádrže priehrady, nedávno naznačila, že bude s plnením pokračovať bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu dohody.



Chartúm dúfa, že priehrada bude regulovať každoročné záplavy na Modrom Níle, ale obáva sa, že ak nedôjde k dohode, bude poškodená jeho vlastná priehrada vrátane Roseires a Merowe.



Egypt, ktorý sa v súvislosti so svojím poľnohospodárstvom, priemyslom a spotrebou vody v domácnostiach spolieha takmer výlučne na Níl, vyjadruje znepokojenie, že priehrada obmedzí jeho zásoby vody. Podobné starosti má aj Sudán, ktorý leží na dolnom toku Nílu a obáva sa o prístup k životne dôležitým zdrojom vody.



Modrý Níl pramení v Etiópii a spoločne s Bielym Nílom je zdrojnicou rieky Níl - najdlhšej rieky sveta.