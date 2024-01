Sudán pozastavil svoje členstvo vo východoafrickom bloku IGAD

Chartúm 20. januára (TASR) – Sudánska vláda informovala východoafrický blok IGAD (Medzivládny úrad pre rozvoj) o pozastavení svojho členstva. V sobotu to oznámilo ministerstvo zahraničných vecí lojálne veliteľovi armády a faktickému lídrovi Sudánu Abdalovi Fattáhovi Burhánovi. TASR správu prebrala z agentúry AFP.



Sudán pozastavenie členstva v sobotu oznámil listom aktuálnej hlave bloku IGAD, ktorým je prezident Džibutska Ismail Omar Guelleh.



Chartúm už v utorok "zmrazil" svoje vzťahy s blokom IGAD. Dôvodom bola skutočnosť, že toto zoskupenie pozvalo na svoj tohtotýždňový mimoriadny summit v Ugande aj veliteľa sudánskych polovojenských síl Muhammada Hamdána Daklúa.



Predmetom rokovaní summitu boj aj vojenský konflikt v Sudáne, v rámci ktorého tieto polovojenské sily už deväť mesiacov zvádzajú boje s regulárnou sudánskou armádou.



Účastníci summitu IGAD vo štvrtok vyzvali obe strany vojny v Sudáne na uzavretie okamžitého a bezpodmienečného prímeria. Boje v Sudáne označili za "nespravodlivú vojnu", ktorá negatívne vplýva na miestne obyvateľstvo.



Blok zopakoval svoju ponuku podporiť spravodlivý mierový proces v Sudáne a opätovne vyzval znepriatelených sudánskych generálov na vzájomné osobné rokovania. Podľa záverečného komuniké summitu by sa takéto stretnutie malo uskutočniť do dvoch týždňov.



Znenie záverečného vyhlásenia rozhorčilo vojenskú vládu v Chartúme, keďže podľa nej narušilo suverenitu Sudánu. Rozhodla sa preto pozastaviť svoje členstvo v bloku IGAD.



Obe bojujúce strany sú obviňované z vojnových zločinov vrátane ostreľovania obytných oblastí, mučenia a svojvoľného zadržiavania civilistov. Vojna si vyžiadala už viac ako 13.000 mŕtvych, uvádza konzervatívny odhad projektu Armed Conflict Location & Event Data. Podľa OSN približne 7,5 milióna civilistov utieklo pred bojmi buď do zahraničia alebo do iných častí krajiny.