Sudán: V Dárfúre sa šíri hladomor, varujú experti OSN
Autor TASR
Port Sudan 5. februára (TASR) - Hladomor sa šíri v západosudánskom regióne Darfúr, upozornili vo štvrtok experti OSN. Ich varovanie prichádza v čase, keď v dôsledku vojny medzi tamojšou armádou a polovojenskými silami zostali milióny ľudí bez jedla a domova, odrezané od pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od apríla 2023 pripravil konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF) o život desaťtisíce ľudí, z domovov vyhnal 11 miliónov ďalších a spustil jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
Vo varovaní vydanom Integrovanou klasifikáciou fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) globálni experti v tejto oblasti uviedli, že v sporných oblastiach Um Baru a Kernoi v severnom Dárfúre neďaleko hraníc s Čadom boli „prahové hodnoty hladomoru pre akútnu podvýživu už prekonané“.
K šíreniu hladomoru došlo podľa expertov po tom, čo polovojenské jednotky obsadili hlavné mesto severného Dárfúru - al-Fášir - čo viedlo k „masívnemu vysídľovaniu“ civilistov do okolitých oblastí. To následne „zaťažilo zdroje“ miestnych komunít a „zvýšilo akútnu potravinovú neistotu a podvýživu“ v oblasti.
Al-Fášir, dlhodobo posledná bašta sudánskej armády v západnom Dárfúre, padol do rúk RSF vlani v októbri po 18 mesiacoch bombardovania a hladovania. Jeho pád – ktorý sprevádzali správy o masových vraždách, znásilneniach a únosoch – podľa údajov OSN prinútil najmenej 127.000 ľudí ujsť do okolitých miest.
V celom Dárfúre je prístup k službám zachraňujúcim životy a výžive stále veľmi obmedzený, uviedli experti IPC. V oblasti Um Baru majú deti s ťažkou akútnou podvýživou obmedzený prístup k liečbe, zatiaľ čo v Kernoi je do liečebných programov zapojených len 25 percent postihnutých detí.
Štvrtkové varovanie, ktoré zatiaľ nie je formálnou klasifikáciou hladomoru, signalizuje vážnu krízu v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy na základe najnovších údajov, pripomína AFP.
Podľa OSN čelí v Sudáne vyše 21 miliónov ľudí, teda takmer polovica populácie, akútnej potravinovej neistote, pričom naliehavú pomoc potrebujú dve tretiny tamojšej populácie.
