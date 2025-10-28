< sekcia Zahraničie
Sudánska armáda sa stiahla z obliehaného mesta al-Fášir
Strategicky významné mesto al-Fášir obliehali RSF od mája 2024.
Autor TASR
Chartúm 27. októbra (TASR) - Generál sudánskej armády a faktický líder Sudánu Abdal Fattáh Burhán oznámil, že armáda sa stiahla z mesta al-Fášir v regióne Dárfúr. Vyjadril sa tak v pondelok, deň po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú od apríla 2023 vo vojne proti armáde, deklarovali, že nad týmto mestom prevzali úplnú kontrolu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dohodli sme sa na stiahnutí armády z al-Fáširu na bezpečnejšie miesto,“ vyhlásil Burhán v prejave odvysielanom v televízii. Dodal, že jeho strana sa pomstí a bude bojovať, „kým nebude táto zem očistená“.
RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Na čele regulárnej armády je Burhán. Polovojenské RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.
Strategicky významné mesto al-Fášir obliehali RSF od mája 2024. V meste uviazlo bez potravín približne 260.000 civilistov, polovica z nich sú deti. Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher v nedeľu po tom, čo RSF oznámili prevzatie kontroly nad týmto mestom, vyzval na zaistenie bezpečného odchodu civilistov. Od nedele podľa OSN utieklo z mesta 26.000 ľudí. Od začiatku vojny odišlo z al-Fáširu viac ako milión ľudí.
Po prevzatí kontroly nad al-Fáširom majú RSF moc nad všetkými piatimi hlavnými mestami štátov regiónu Dárfúr. Armáda nemá kontrolu nad tretinou sudánskeho územia.
