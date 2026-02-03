< sekcia Zahraničie
Sudánska armáda ukončila obliehanie mesta Káduglí jednotkami RSF
TASR
Chartúm 3. februára (TASR) - Sudánska armáda prelomila obliehanie mesta Káduglí v Južnom Kurdufáne polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) a ich spojencami, oznámil v utorok veliteľ armády Abdal Fattáh Burhán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Gratulujem sudánskemu ľudu k otvoreniu cesty do Káduglí a gratulujem aj nášmu ľudu v Káduglí k príchodu armády,“ povedal veliteľ v krátkom vyhlásení pre štátnu televíziu. Mesto, v ktorom Organizácia Spojených národov vlani vyhlásila hladomor, obliehali polovojenské sily po takmer celý čas od začiatku konfliktu.
„Po neľútostných bojoch na ceste medzi Dilingom a Káduglí naše sily porazili RSF a ich podporné milície... a spôsobili im ťažké straty,“ povedal pre agentúru AFP armádny zdroj pod podmienkou anonymity.
Sudánska armáda vedie vojnu s polovojenskými silami od apríla 2023. Konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a došlo k vysídleniu približne 11 miliónov ľudí. Vojna zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP. V Južnom Kurdufáne, kde v súčasnosti prebiehajú najintenzívnejšie boje, hladujú tisíce ľudí.
