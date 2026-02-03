Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Zahraničie

Sudánska armáda ukončila obliehanie mesta Káduglí jednotkami RSF

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Sudánska armáda vedie vojnu s polovojenskými silami od apríla 2023.

Autor TASR
Chartúm 3. februára (TASR) - Sudánska armáda prelomila obliehanie mesta Káduglí v Južnom Kurdufáne polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) a ich spojencami, oznámil v utorok veliteľ armády Abdal Fattáh Burhán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Gratulujem sudánskemu ľudu k otvoreniu cesty do Káduglí a gratulujem aj nášmu ľudu v Káduglí k príchodu armády,“ povedal veliteľ v krátkom vyhlásení pre štátnu televíziu. Mesto, v ktorom Organizácia Spojených národov vlani vyhlásila hladomor, obliehali polovojenské sily po takmer celý čas od začiatku konfliktu.

„Po neľútostných bojoch na ceste medzi Dilingom a Káduglí naše sily porazili RSF a ich podporné milície... a spôsobili im ťažké straty,“ povedal pre agentúru AFP armádny zdroj pod podmienkou anonymity.

Sudánska armáda vedie vojnu s polovojenskými silami od apríla 2023. Konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a došlo k vysídleniu približne 11 miliónov ľudí. Vojna zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP. V Južnom Kurdufáne, kde v súčasnosti prebiehajú najintenzívnejšie boje, hladujú tisíce ľudí.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov