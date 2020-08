Sudánska vláda nenadviaže diplomatické vzťahy s Izraelom

Chartúm 25. augusta (TASR) - Prechodná vláda Sudánu "nemá mandát" na nadviazanie diplomatických vzťahov s Izraelom. Uviedol to sudánsky premiér Abdalláh Hamdúk po utorkovom stretnutí so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom v Chartúme.



Vyhlásenie sudánskeho premiéra podľa agentúry AFP zmarilo nádeje USA na rýchly pokrok v normalizácii vzťahov islamského sveta s Izraelom.



Dočasný premiér Hamdúk však pripustil možnosť, že by sa touto otázkou mohla zaoberať nová vláda, ktorá by mala byť zostavená po voľbách v roku 2022.



Sudán a Izrael sú oficiálne vo vojnovom stave, pripomína AFP. Bývalý dlhoročný prezident Sudánu Umar Bašír, ktorý bol zosadený počas vlaňajšieho vojenského prevratu razil tvrdú protiizraelskú politiku.



Sudán okrem toho figuruje na americkom zozname krajín podporujúcich terorizmus.



Hamdúk zároveň vyzval Washington, aby nespájal otázku nadviazania vzťahov s Izraelom s prípadným odstránením Sudánu z amerického zoznamu. Sudán na ňom figuruje už od roku 1998 pre podporu, ktorú exprezident Bašír poskytoval radikálnym islamistom.



Spojené arabské emiráty sa 13. augusta stali treťou arabskou krajinou, ktorá po Egypte a Jordánsku za asistencie USA nadviazala aktívne diplomatické vzťahy. Pompeo je aktuálne na turné po krajinách regiónu, ktorého cieľom je povzbudiť ďalšie islamské krajiny, aby nasledovali príklad SAE.