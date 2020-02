Sudánska vláda sa s povstalcami dohodla na vydaní exprezidenta Bašíra

Káhira 11. februára (TASR) - Predstavitelia dočasnej sudánskej vlády a povstaleckých skupín sa dohodli na tom, že bývalého sudánskeho prezidenta Umara Bašíra vydajú na stíhanie Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), a to v súvislosti s obvineniami z vojnových zločinov vrátane tých, ktoré boli spáchané v konflikte v regióne Dárfúr.



Informovala o tom agentúra AP, odvolávajúca sa na utorňajšie vyjadrenie vyjednávača vlády Muhammada Hasana Tajšího, ktoré zaznelo na tlačovej konferencii v metropole Južného Sudánu Džuba, kde prebiehali rozhovory medzi dočasnou sudánskou vládou a povstalcami.



Tajší nemenoval priamo exprezidenta Bašíra. Povedal len to, že vláda sa s povstalcami dohodla na vydaní tých, ktorých žiadal ICC so sídlom v Haagu. Medzi nimi figuruje Bašír aj ďalší poprední členovia jeho režimu. Tajší nespresnil, kedy k ich vydaniu dôjde.



Bašíra (76) zosadila vlani v apríli armáda po niekoľkomesačných celonárodných protestoch proti jeho 30-ročnej vláde. K moci sa dostal počas prevratu v roku 1989 a bol jedným z najdlhšie slúžiacich prezidentov v Afrike. Od svojho zosadenia je väznený v sudánskej metropole Chartúm, pričom vo svojej vlasti čelí viacerým súdnym procesom, a to v súvislosti s obvineniami z korupcie i zabíjania demonštrantov protestujúcich proti jeho vláde. Na pôde ICC zase čelí obvineniam z vojnových zločinov a genocídy v súvislosti s konfliktom v Dárfúre z prvého desaťročia tohto storočia.



Konflikt v Dárfúre vypukol v roku 2003, keď sa miestni obyvatelia vzbúrili proti vláde v Chartúme. Boje medzi vládnymi vojakmi a protivládnymi povstaleckými skupinami, ale aj choroby a podvýživa si podľa OSN vyžiadali viac ako 300.000 obetí. Z obavy o život už túto oblasť opustilo najmenej 2,7 milióna ľudí.