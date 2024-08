Sudánska vláda sa zúčastní na mierových rozhovoroch v Káhire

Chartúm 18. augusta (TASR) - Sudánska vláda oznámila, že v pondelok vyšle do Káhiry delegáciu na rokovania s americkými a egyptskými predstaviteľmi. Vláda sa predtým odmietla zúčastniť na prebiehajúcich diskusiách vo Švajčiarsku, ktorých cieľom je ukončiť 16 mesiacov trvajúcu vojnu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vláda kontrolovaná armádou, ktorá bojuje proti polovojenským Silám rýchlej podpory (RSF), predtým odmietla účasť na švajčiarskych rokovaniach sprostredkovaných USA, pokiaľ nedôjde k uplatneniu dohody uzavretej vlani v Džidde, ktorá predpokladá odchod RSF z civilných oblastí.



Naopak, delegácia RSF je na týchto rozhovoroch prítomná. Okrem témy ukončenia vojny sa zaoberajú aj otázkou humanitárnej krízy, pre ktorú hrozí vyše polovici zo 46 miliónovej populácie Sudánu akútny hlad.



V nedeľňajšom vyhlásení vládnucej Dočasnej suverénnej rady sa uvádza, že rozhodnutiu ísť do Káhiry predchádzali rozhovory s osobitným vyslancom USA Tomom Perriellom a egyptskou vládou, ktorá na rokovaniach zohráva úlohu pozorovateľa. Z vyhlásenia tiež vyplýva, že dialógy sa obmedzia na diskusiu o plnení dohody z Džiddy.



Sporným bodom rokovaní vo Švajčiarsku je pre sudánsku vládu aj prítomnosť Spojených arabských emirátov (SAE), nakoľko ich obviňuje z podpory RSF. SAE tieto tvrdenia odmieta, no OSN ich označila za vierohodné.



Sudánska armáda vo štvrtok uviedla, že umožní využitie hraničného priechodu do oblasti Dárfúr, ktorú ovládajú RSF, na dodávky humanitárnej pomoci, čím vopred vyriešila jeden z kľúčových bodov rozhovorov, dodala Reuters.