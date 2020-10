Sudánska vláda súhlasila s odškodnením amerických obetí terorizmu

Washington 19. októbra (TASR) – Americký prezident Donald Trump v pondelok na Twitteri oznámil, že je pripravený vyradiť Sudán zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus hneď po tom, ako tento africký štát vyplatí kompenzácie americkým obetiam terorizmu a ich rodinám. Vo svojom tvíte označil za skvelú správu to, že nová sudánska vláda súhlasila s vyplatením 335 miliónov dolárov americkým obetiam terorizmu a ich pozostalým.



Sudán je na zozname od roku 1993, čo má pre ekonomiku tejto krajiny na severovýchode Afriky zničujúce dôsledky. USA sa v predchádzajúcich rokoch usilovali o postupné obnovovanie vzťahov so Sudánom, pričom však trvali na tom, že nevyrovnané právne nároky sa budú riešiť skôr, ako bude vyradený zo zoznamu štátnych sponzorov terorizmu. Na zozname sú aj Severná Kórea, Irán a Sýria.



Prielom nastal po tom, ako v auguste do Sudánu zavítal americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý tam rokoval s premiérom Abdallom Hamdokom.



Nároky USA na odškodnenie obetí terorizmu vyvolali v chudobnom Sudáne rozhorčenie. Viacerí sudánski ministri, vodcovia opozície i bežní obyvatelia vyjadrili zdesenie nad tým, že ich krajina má vyplatiť také vysoké odškodné. Niektorí označili za nespravodlivé, aby nová reformná vláda trpela za zločiny zosadeného diktátora Umara Bašíra.



Sudán sa ocitol na čiernej listine USA po teroristických útokoch na americké veľvyslanectvá v Tanzánii a Keni z roku 1998, ktoré spáchala teroristická sieť al-Káida riadená v tom období z Afganistanu Usámom bin Ládinom. Pri týchto bombových útokoch zahynulo viac ako 224 ľudí a 4000 utrpelo zranenia.



Súdy v USA uznali Sudán za vinníka zodpovedného za poskytovania základnej podpory al-Káide, keď tam v rokoch 1991-96 pôsobil bin Ládin.



Dohoda o spomínanej vysokej kompenzácii nasledovala po nedávnom vyplatení menšej sumy odškodného obetiam útoku al-Káidy na torpédoborec USS Cole v roku 2000 v Jemene.



Denník The Guardian na margo dohody o odškodnom pre americké obete uviedol, že ekonomika Sudánu je ochromená desaťročiami Bašírovho drancovania, pokračujúcimi vnútornými rozbrojmi, nedávnymi politickými otrasmi i pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2. Sudán tak podľa denníka nemusí mať inú možnosť, ako súhlasiť s požiadavkami USA.



Podľa OSN asi desať miliónov ľudí v Sudáne čelí nedostatku potravín a inflácia v júni presiahla 130 percent.