Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Zahraničie

Sudánske polovojenské sily súhlasili s americkým návrhom na prímerie

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Občianska vojna medzi RSF a pravidelnou sudánskou armádou trvá od apríla 2023.

Autor TASR
Chartúm 6. novembra (TASR) - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) vo štvrtok súhlasili s americkým návrhom na humanitárne prímerie. Sudánska armáda ako druhá strana konfliktu dosiaľ s návrhom nesúhlasila, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.

„V reakcii na želania a záujmy sudánskeho ľudu potvrdzujú Sily rýchlej podpory svoj súhlas s uzavretím humanitárneho prímeria navrhnutého krajinami Quad,“ uviedla skupina. Sprostredkovateľskú skupinu Quad pod vedením USA tvoria ešte Egypt, Spojené arabské emiráty (SAE) a Saudská Arábia.

Občianska vojna medzi RSF a pravidelnou sudánskou armádou trvá od apríla 2023. Doteraz si vyžiadala desaťtisíce obetí a milióny vysídlených ľudí a podľa OSN vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.

RSF súhlasili s humanitárnym prímerím viac ako týždeň po obsadení mesta al-Fášir, ktoré obliehali viac ako rok. V regióne Dárfúr to bolo posledné miesto, ktoré ovládala armáda.

Armádne velenie začiatkom týždňa naznačilo, že plánuje vo vojne pokračovať. Anonymný predstaviteľ armády povedal agentúre AP, že budú súhlasiť len s takým prímerím, ktoré bude zahŕňať stiahnutie jednotiek RSF z civilných oblastí a odovzdanie zbraní.
.

Neprehliadnite

Zomrela známa slovenská herečka z nitrianskeho divadla

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA