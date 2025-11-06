< sekcia Zahraničie
Sudánske polovojenské sily súhlasili s americkým návrhom na prímerie
Občianska vojna medzi RSF a pravidelnou sudánskou armádou trvá od apríla 2023.
Autor TASR
Chartúm 6. novembra (TASR) - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) vo štvrtok súhlasili s americkým návrhom na humanitárne prímerie. Sudánska armáda ako druhá strana konfliktu dosiaľ s návrhom nesúhlasila, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
„V reakcii na želania a záujmy sudánskeho ľudu potvrdzujú Sily rýchlej podpory svoj súhlas s uzavretím humanitárneho prímeria navrhnutého krajinami Quad,“ uviedla skupina. Sprostredkovateľskú skupinu Quad pod vedením USA tvoria ešte Egypt, Spojené arabské emiráty (SAE) a Saudská Arábia.
Občianska vojna medzi RSF a pravidelnou sudánskou armádou trvá od apríla 2023. Doteraz si vyžiadala desaťtisíce obetí a milióny vysídlených ľudí a podľa OSN vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.
RSF súhlasili s humanitárnym prímerím viac ako týždeň po obsadení mesta al-Fášir, ktoré obliehali viac ako rok. V regióne Dárfúr to bolo posledné miesto, ktoré ovládala armáda.
Armádne velenie začiatkom týždňa naznačilo, že plánuje vo vojne pokračovať. Anonymný predstaviteľ armády povedal agentúre AP, že budú súhlasiť len s takým prímerím, ktoré bude zahŕňať stiahnutie jednotiek RSF z civilných oblastí a odovzdanie zbraní.
