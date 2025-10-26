Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Zahraničie

Sudánske Sily podpory tvrdia, že obsadili veliteľstvo v al-Fáširi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Podľa agentúry AFP nebolo možné informáciu o prevzatí veliteľstva armády jednotkami RSF nezávisle overiť.

Autor TASR
Chartúm 26. októbra (TASR) - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v nedeľu oznámili, že obsadili veliteľstvo armády v meste al-Fášir, poslednom veľkom meste v rozsiahlom západosudánskom regióne Dárfúr, ktoré obliehajú od mája 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

RSF tvrdia, že „oslobodili Šiestu divíziu... a zlomili chrbticu Islamskej armády“, čím mali na mysli národnú armádu, s ktorou vedú boje od apríla 2023.

Podľa agentúry AFP nebolo možné informáciu o prevzatí veliteľstva armády jednotkami RSF nezávisle overiť. Armáda a jej spojenecké sily na žiadosti o komentár nereagovali.

Vo vyhlásení aktivisti z Hnutia odporu obvinili RSF z „narastajúcej mediálnej dezinformačnej kampane“ zameranej na podkopanie morálky a naznačili, že „vstup do veliteľstva divízie by znamenal pád al-Fáširu“. Skupina tiež uviedla, že obyvatelia mesta stále „odolávajú teroristickým milíciám“.

Od augusta RSF zintenzívnili delostrelecké a dronové útoky na al-Fášir, ktorý obliehajú už vyše 18 mesiacov. V uplynulých týždňoch skupina obsadili niekoľko častí mesta a prepadli neďaleké utečenecké tábory, čím oslabili posledné obranné pozície armády.

Ak sa informácia o obsadení potvrdí, RSF by získali kontrolu nad všetkými piatimi hlavnými mestami rozsiahlej oblasti Dárfúru, kde polovojenská skupina zriadila paralelnú správu.

Analytici tiež tvrdia, že postup RSF by mohol viesť k faktickému rozdeleniu Sudánu, pričom armáda by kontrolovala sever, východ a stred, zatiaľ čo RSF by dominovali v Dárfúre a južných oblastiach.

RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce obetí a zranených, milióny vysídlených a takmer 25 miliónov ľudí trpí akútnym hladom.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník