Sudánske Sily rýchlej podpory v al-Fášire zadržali svojich bojovníkov
Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Seif Magango v piatok povedal, že pri pokuse opustiť al-Fášir zahynuli zrejme stovky civilistov.
Chartúm 31. októbra (TASR) - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) tvrdia, že zadržali niekoľko svojich bojovníkov po správach o zabíjaní civilistov v meste al-Fášir, ktoré pred niekoľkými dňami obsadili po viac ako roku obiehania. Ľudskoprávni aktivisti a Sudánci však tvrdia, že zo strany RSF ide len o pokus vyhnúť sa kritike. TASR o tom informuje podľa správy britského denníka The Guardian.
Terčom pochybností a kritiky sa stalo najmä zadržanie Abú Lúlúa. Médiá RSF zverejnili zábery zobrazujúce zadržanie tohto veliteľa. Lúlúa spozorovali v niekoľkých videách zverejnených po nedeľňajšom útoku RSF na al-Fášir, pri ktorom popravovali civilistov.
„Zadržanie Abú Lúlúa vyzerá byť PR iba trik, ktorý má odvrátiť pozornosť od hnevu svetovej verejnosti a presunúť ju od zodpovednosti milícií za tento masaker,“ povedal sudánsky vedec a spisovateľ Mohamed Suliman, ktorý žije v americkom Bostone.
Od zadržania spomínaného bojovníka sa na sociálnych sieťach šíria obrázky rôznych veliteľov vrátane hlavného - Muhammada Hamdána Daklúa - známeho ako Hamídatí, ako aj politikov považovaných za jeho spojencov, s menom Abú Lúlú napísaným pod ich tvárami.
Sudánska aktivistka Halá Karíbová, ktorá sa zaoberá násilím páchaným na ženách v rámci Strategickej iniciatívy pre ženy v Africkom rohu, tvrdí, že zameranie sa na zadržanie jedného muža je „bolestným vtipom“ a jeho cieľom je odvrátiť pozornosť od rozsahu násilia, ktoré RSF páchajú v al-Fáširi a inde. Karíbová konštatuje, že tejto skupine nemožno dôverovať, aby vyšetrovala samu seba.
Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Seif Magango v piatok povedal, že pri pokuse opustiť al-Fášir zahynuli zrejme stovky civilistov. S odvolaním na svedkov informoval o tom, že príslušníci RSF okrem iného znásilňovali ženy a dievčatá a zastrašovali starších obyvateľov.
Charitatívna organizácia Lekári bez hraníc tvrdí, že všetky deti mladšie ako päť rokov, ktoré opustili al-Fášir, trpia podvýživou. Podľa detskej lekárky sú tieto deti obeťami mučenia. Ľudia v al-Fáširi museli pre nedostatok potravín jesť krmivo pre zvieratá, čo najmä deťom spôsobilo vážne žalúdočné problémy.
