Sudánskou metropolou Chartúm znova otriasli nálety.

Chartúm/Rijád 8. mája (TASR) – Sudánskou metropolou Chartúm v pondelok znova otriasli nálety. Došlo k tomu počas najnovších rozhovorov o prímerí, ktoré sú však zatiaľ bez pokroku. Podľa saudskoarabského diplomata sú obe strany konfliktu presvedčené, že dokážu zvíťaziť. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



V Sudáne vypukli 15. apríla boje medzi jednotkami armádneho veliteľa Abdala Fattáha Burhána a jeho znepriateleného bývalého zástupcu Muhammada Hamdána Daklúa, ktorý vedie polovojenskú skupinu Sily rýchlej podpory (RSF).



Boje si odvtedy vyžiadali stovky životov a tisíce zranených. Milióny ľudí sa ukrývajú vo svojich domovoch v situácii závažného nedostatku vody, potravín a základných potrieb.



Súperiaci generáli poslali do Saudskej Arábie vyslancov na rozhovory o humanitárnom prímerí, ktoré sa začali v sobotu aj za podpory USA. Do pondelka však nepriniesli "žiaden významný pokrok", uviedol pre AFP saudskoarabský diplomat.



"Trvalé zastavenie paľby nie je na stole... Každá strana si myslí, že je schopná v tejto bitke zvíťaziť," dodal diplomat pod podmienkou anonymity.



V päťmiliónovom Chartúme vystrašení obyvatelia informovali o ďalších bojoch. Obyvateľ južnej časti mesta pre AFP povedal, že smerom od centra mesta bolo počuť ďalšie letecké útoky.



Rijád uviedol, že rozhovory v saudskoarabskom meste Džidda by mali v najbližších dňoch pokračovať s cieľom "účinne krátkodobo zastaviť" boje, uľahčiť dodávky humanitárnej pomoci a obnoviť základné služby.