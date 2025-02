Sudánsky minister: Ruská základňa pri Červenom mori je stále na stole

Moskva 13. februára (TASR) - Sudánsky minister zahraničných vecí Alí Júsif Šaríf v stredajšom rozhovore pre ruskú televíziu Russia Today uviedol, že dohoda o vytvorení ruskej námornej základne v Sudáne, podpísaná pred šiestimi rokmi, je stále na stole. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"Na našom stretnutí sme o dohode nerokovali... dohoda bola podpísaná a nie sú o tom žiadne rozpory," uviedol Šaríf po stretnutí so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Podľa šéfa sudánskej diplomacie je zmluvu už potrebné iba ratifikovať.



Dohodu o zriadení ruskej základne na pobreží Červeného mora pri prístavnom meste Port Sudan podpísal v roku 2019 sudánsky exprezident Umar Bašír. Toho krátko na to zvrhla armáda a generáli, ktorí v krajine prevzali moc neskôr uviedli, že plán prehodnotia. Odvtedy v otázke ruskej základne nedošlo k žiadnym posunom.



Reuters však pripomína, že minulý rok jeden z najvyššie postavených sudánskych generálov uviedol, že Rusko požiadalo o zriadenie palivovej stanice v Červenom mori výmenou za zbrane a muníciu.



Podľa Šarífa by takáto stanica nepredstavovala hrozbu pre žiadnu krajinu ani pre suverenitu Sudánu. Poukázal pritom na neďaleké Džibutsko, kde sa nachádza až osem cudzích základní vrátane čínskej, americkej, francúzskej alebo japonskej. Podľa Reuters by takáto stanica by bola pre Rusko výhodná, a to najmä po páde režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý ohrozil budúcnosť ruských základní v Sýrii.



Rusko udržiava vzťahy so sudánskou vládou, ako aj s polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré medzi sebou vedú už takmer dva roky trvajúcu občiansku vojnu, pripomína Reuters.