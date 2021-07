Sudánsky parlament zváži vybudovanie ruskej námornej základne

Chartúm/Moskva 12. júla (TASR) - Sudánsky parlament bude rokovať o vybudovaní ruskej námornej základne, na ktorom sa pred štyrmi rokmi dohodli vtedajší sudánsky prezident Umar Bašír a ruský prezident Vladimir Putin. Počas návštevy Moskvy to v pondelok oznámila sudánska ministerka zahraničných vecí Mariam Mahdíová.



Ako pripomína agentúra AFP, Putin a Bašír rokovali v roku 2017 o vybudovaní ruskej základne v prístave Port Sudan (Búr Súdán) na pobreží Červeného mora. Bašíra však v roku 2019 zosadila armáda po niekoľkomesačných celoštátnych protestoch a Sudán odvtedy posilnil vzťahy s USA.



Rusko vlani v decembri informovalo o podpísaní predbežnej 25-ročnej dohody so Sudánom o postavení a prevádzkovaní spomínanej základne. Sudánska strana však správu vtedy nepotvrdila.



Vysokopostavený predstaviteľ sudánskej armády v júni uviedol, že vláda túto dohodu prehodnocuje, pretože dospela k záveru, že niektoré jej časti sú "potenciálne škodlivé".



"Teraz máme vládu, ktorá sa zodpovedá novému legislatívnemu mechanizmu," povedala Mahdíová na tlačovej konferencii so svojím ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom.



"Sudánsky zákonodarný orgán bude o tomto dokumente rokovať a zváži ho," dodala Mahdíová.



Sudánsky parlament bol v roku 2019 rozpustený, avšak nový legislatívny zbor sa doteraz nesformoval, pričom krajinu vedie dočasná vláda, upozorňuje agentúra AFP.



Podmienky zmluvy by Rusku umožnili mať na základni naraz štyri plavidlá vrátane tých na jadrový pohon, ako aj do 300 vojenských a civilných pracovníkov.



Sudánska armáda bola v dôsledku amerických sankcií desaťročia závislá od Ruska. Washington však krajinu vlani vyňal zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus.