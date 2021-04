Sudánsky premiér zvolal ďalšie rokovania o priehrade na Modrom Níle

Chartúm 14. apríla (TASR) - Sudánsky premiér Abdalla Hamdok pozval predsedov vlád Egypta a Etiópie Mustafu Madbúlího a Abiya Ahmeda na neverejné zasadnutie, na ktorom prediskutujú dlhotrvajúci spor o priehradu vybudovanú Etiópiou na Modrom Níle. Uskutočniť sa má v režime videokonferencie do desiatich dní, informovala v stredu agentúra AFP.



Pripomenula, že trojstranné rokovania, ktoré sa konali minulý týždeň za účasti Konžskej demokratickej republiky ako krajiny aktuálne predsedajúcej Africkej únii, nevyústili do prijatia záväznej dohody o prevádzke Priehrady veľkej etiópskej obrody (GERD) a napĺňaní jej obrovskej vodnej nádrže.



Vo vyhlásení úradu sudánskeho premiéra sa uvádza, že Hamdok vyjadril znepokojenie nad tým, že výstavba priehrady dospela do pokročilého štádia, preto je "dosiahnutie dohody pred začiatkom prevádzky urgentnou a naliehavou otázkou".



Vybudovanie priehrady vyvolalo nepriateľstvo medzi Etiópiou a Egyptom, ktorý má obavy v súvislosti s kontrolou prietoku vody. Egypt, ktorý sa v súvislosti so svojím poľnohospodárstvom, priemyslom a spotrebou vody v domácnostiach spolieha takmer výlučne na Níl, tvrdí, že priehrada obmedzí jeho zásoby vody. Podobné obavy má aj Sudán, ktorý leží na dolnom toku Nílu: vláda v Chartúme sa domnieva, že aj utrpieť by mohli jej vlastné priehrady, keby Etiópia naplnila svoju vodnú nádrž bez dohody.



Obe krajiny vedú s Etiópiou rokovania o priehrade od začiatku jej výstavby v roku 2010. Egypt a Sudán chcú dosiahnuť právne záväznú dohodu, ktorá by im zaručila náležitý prietok vody. Tento cieľ chcú dosiahnuť skôr, ako Etiópia dokončí napĺňanie obrovskej priehradnej nádrže, ktoré sa začalo minulý rok.



Napätie okolo priehrady GERD sa stupňuje v čase, keď sú vzťahy Sudánu s Egyptom priateľské, zatiaľ čo vzťahy Sudánu s Etiópiou zasiahol spor o využitie poľnohospodárskej pôdy v blízkosti spoločných hraníc.