Sudca nariadil prepustiť Manningovú z väzenia

Washington 13. marca (TASR) - Federálny sudca nariadil vo štvrtok prepustenie americkej vojačky Chelsey Manningovej z väzenia v štáte Virgínia. Informoval o tom denník The Guardian.



Manningová bola väznená a odsúdená za neoprávnené nakladanie s utajovanými informáciami a ich zverejňovanie. Išlo predovšetkým o americké diplomatické depeše, ktoré v roku 2010 zverejňovala platforma WikiLeaks. Tohto činu sa dopustila ešte ako analytik vojenskej tajnej služby Bradley Manning.



Vo februári 2012 Manningovú oficiálne obvinili z "napomáhania nepriateľovi" a 21. augusta 2013 odsúdili na 35 rokov väzenia. V máji 2017 bola prepustená na základe milosti udelenej vtedajším prezidentom Barackom Obamom.



Vo väzení bola opäť od mája 2019 za to, že odmietla vypovedať pred veľkou porotou vyšetrujúcou organizáciu WikiLeaks.



Manningovej právnička vo štvrtok oznámila, že jej klientka sa v stredu pokúsila o samovraždu. V piatok sa mala postaviť pred federálny súd v Alexandrii, ktorý sa mal zaoberať podnetom na zrušenie jej trestu za pohŕdanie.



"Súd dospel k záveru, že výpoveď pani Manningovej pred veľkou porotou už nie je potrebná. Jej väzba preto nemá žiadny donucovací účel," uviedol v zdôvodnení svojho verdiktu sudca Anthony J. Trenga.



Zároveň však zamietol žiadosť Manningovej o odpustenie pokuty vo výške 256.000 dolárov uloženej za to, že odmietla svedčiť.