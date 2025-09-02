< sekcia Zahraničie
Sudca nariadil proces s hercom Depardieuom, obvineným zo znásilnenia
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) – Francúzsky herec Gérard Depardieu sa musí postaviť pred súd pre obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho útoku na herečku Charlotte Arnouldovú v roku 2018. O rozhodnutí vyšetrovacieho sudcu informovala v utorok agentúra AFP, píše TASR.
Depardieu obvinenia poprel s tým, že jeho vzťah s Arnouldovou bol konsenzuálny. V súčasnosti 76-ročného herca vyšetrujú v tomto prípade od decembra 2020. Herečka, ktorá podala trestné oznámenie ešte v roku 2018, v reakcii na rozhodnutie sudcu uviedla, že pocítila úľavu.
V máji parížsky súd udelili Depardieuovi 18-mesačný podmienečný trest v separátnom procese, v ktorom ho uznal za vinného zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu v roku 2021. Išlo o prvý prípad týkajúci sa obvinení, ktoré voči hercovi vznieslo celkovo viac ako desať žien, ktorý sa dostal až pred súd.
Depardieuova kauza sa považuje za najdôležitejší prípad hnutia #MeToo vo Francúzsku. Preto vyvolala vášnivú diskusiu aj na najvyšších vládnych miestach a francúzsky prezident Emmanuel Macron čelil kritike, že herca obhajuje. Prípad známeho herca odhalil aj rozkol vo svete kultúry: časť umelcov Depardieua podporuje a odsudzuje "mediálny lynč", druhá časť sa zastáva obetí jeho konania.
