Sudca nariadil Trumpovi pozastaviť výstavbu tanečnej sály Bieleho domu
Trump nechal vlani v októbri zbúrať celé východné krídlo Bieleho domu, aby na jeho mieste mohla vyrásť obrovská tanečná sála určená na organizovanie formálnych slávností a štátnych večerí.
Washington 31. marca (TASR) - Americký federálny sudca v utorok nariadil administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pozastavila výstavbu tanečnej sály Bieleho domu, až kým ju prípadne neschváli Kongres USA. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Trump nechal vlani v októbri zbúrať celé východné krídlo Bieleho domu, aby na jeho mieste mohla vyrásť obrovská tanečná sála určená na organizovanie formálnych slávností a štátnych večerí. Pod sálou s rozlohou 8400 metrov štvorcových má navyše armáda USA vybudovať rozsiahly komplex ako núdzový bunker pre prezidenta.
Sudca okresného súdu vo Washingtone Richard Leon, ktorého do funkcie nominoval republikánsky prezident George W. Bush, rozhodnutím vyhovel žiadosti pamiatkarov o vydanie predbežného opatrenia, ktoré dočasne pozastavuje výstavbu Trumpovho projektu.
Nezisková organizácia Národný fond na ochranu pamiatok podala žalobu proti výstavbe, až kým neprejde viacerými nezávislými posudkami a nezíska súhlas Kongresu.
„Dospel som k záveru, že Národný fond na ochranu pamiatok má veľkú šancu uspieť vo veci samej, lebo žiadny zákon ani zďaleka nedáva prezidentovi právomoci, o ktorých tvrdí, že ich má,“ napísal sudca v rozhodnutí. Prezident USA je podľa neho správcom Bieleho domu pre budúce generácie, nie však jeho vlastníkom.
Verdikt nadobudne účinnosť o 14 dní, aby mala protistrana priestor na podanie odvolania.
Tanečná sála patrí k jedným z najambicióznejších projektov v Bielom dome za viac ako 100 rokov a rozširuje sa vďaka jej súkromne financovanému rozpočtu, ktorý sa už zdvojnásobil z 200 na 400 miliónov dolárov. Po dokončení má podľa Trumpa pojať až 999 ľudí.
Zbúranie východného krídla sídla amerického prezidenta vyvolalo kritiku zo strany zákonodarcov, historikov aj pamiatkarov. Predovšetkým namietajú, že bolo o tom rozhodnuté bez posúdenia federálnymi úradmi a bez verejnej diskusie.
Trump nechal vlani v októbri zbúrať celé východné krídlo Bieleho domu, aby na jeho mieste mohla vyrásť obrovská tanečná sála určená na organizovanie formálnych slávností a štátnych večerí. Pod sálou s rozlohou 8400 metrov štvorcových má navyše armáda USA vybudovať rozsiahly komplex ako núdzový bunker pre prezidenta.
Sudca okresného súdu vo Washingtone Richard Leon, ktorého do funkcie nominoval republikánsky prezident George W. Bush, rozhodnutím vyhovel žiadosti pamiatkarov o vydanie predbežného opatrenia, ktoré dočasne pozastavuje výstavbu Trumpovho projektu.
Nezisková organizácia Národný fond na ochranu pamiatok podala žalobu proti výstavbe, až kým neprejde viacerými nezávislými posudkami a nezíska súhlas Kongresu.
„Dospel som k záveru, že Národný fond na ochranu pamiatok má veľkú šancu uspieť vo veci samej, lebo žiadny zákon ani zďaleka nedáva prezidentovi právomoci, o ktorých tvrdí, že ich má,“ napísal sudca v rozhodnutí. Prezident USA je podľa neho správcom Bieleho domu pre budúce generácie, nie však jeho vlastníkom.
Verdikt nadobudne účinnosť o 14 dní, aby mala protistrana priestor na podanie odvolania.
Tanečná sála patrí k jedným z najambicióznejších projektov v Bielom dome za viac ako 100 rokov a rozširuje sa vďaka jej súkromne financovanému rozpočtu, ktorý sa už zdvojnásobil z 200 na 400 miliónov dolárov. Po dokončení má podľa Trumpa pojať až 999 ľudí.
Zbúranie východného krídla sídla amerického prezidenta vyvolalo kritiku zo strany zákonodarcov, historikov aj pamiatkarov. Predovšetkým namietajú, že bolo o tom rozhodnuté bez posúdenia federálnymi úradmi a bez verejnej diskusie.