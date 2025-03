Sudca nariadil Trumpovej administratíve vyplatiť dve miliardy dolárov

Washington 7. marca (TASR) - Federálny sudca vo štvrtok nariadil administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa uhradiť približne dve miliardy dolárov (1,8 miliardy eur) partnerom Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) a amerického ministerstva zahraničných vecí za už vykonanú prácu. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a Reuters.



Sudca Amir Ali nariadil Trumpovej administratíve poskytnúť prvú časť týchto financií do pondelka 18.00 h východoamerického času (utorok 0.00 h SEČ). Dodal, že vydá ďalšie nariadenie s podrobnosťami termínov splatnosti ďalších platieb.



Na súd sa obrátili dodávatelia a príjemcovia grantov Spojených štátov, ktorí napadli zmrazenie financovania projektov USAID. Najvyšší súd USA už v stredu zamietol Trumpove snahy o zmrazenie zahraničnej pomoci. Súd tak potvrdil predošlý verdikt, aby americká vláda uhradila dodávateľom platby za zrealizované projekty a nebránila financovaniu zahraničnej pomoci.



Biely dom a ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovali.



Trump financovanie zahraničnej pomoci zmrazil výkonným nariadením už v januári a spolu so svojím poradcom Elonom Muskom sa snažia USAID úplne zrušiť. Od ich nástupu do úradu má zmrazené peniaze na humanitárnu pomoc a tisícom jej zamestnancom nariadili dovolenku. Agentúra AP odhadla celkovú sumu zmrazenej pomoci na približne 60 miliárd dolárov (55 miliárd eur).



Podľa Trumpových kritikov USAID môže zákonným spôsobom rozpustiť iba Kongres. Agentúra vznikla v roku 1961 výkonným rozhodnutím prezidenta Johna F. Kennedyho a americký Kongres schválil zákon o zahraničnej pomoci (Foreign Assistance Act) 4. septembra 1961. Cieľom bolo presadzovať "mäkkú" silu Spojených štátov prostredníctvom sociálno-ekonomickej pomoci a odvtedy zastrešovala humanitárne, zdravotnícke a núdzové programy v približne 120 krajinách sveta.



Programy USAID pomáhajú proti šíreniu chorôb, riešia potravinovú neistotu, podporujú demokratické reformy a podporujú hospodársky rast na zmiernenie chudoby.