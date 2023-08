Sudca odmietol Trumpovu žalobu na novinárku Carrollovú za ohováranie

New York 8. augusta (TASR) - Federálny súd v New Yorku v pondelok zamietol žalobu exprezidenta USA Donalda Trumpa, v ktorej tvrdil, že ho novinárka E. Jean Carrollová v súvislosti s prípadom týkajúcim sa sexuálneho napadnutia v amerických médiách ohovárala, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Carrollová v máji tohto roka v občianskoprávnom spore vysúdila od Trumpa odškodné vo výške päť miliónov dolárov za sexuálne napadnutie, ktorého sa mal dopustiť ešte v 90. rokoch minulého storočia. Trump to odmietol a voči verdiktu sa odvolal.



Exprezident USA podal na 79-ročnú bývalú publicistku časopisu Elle žalobu ešte v júni. Tvrdil v nej, že ho Carrollová ohovárala, keď americkým médiám aj po vynesení rozsudku tvrdila, že ju znásilnil.



Sudca newyorského okresného súdu Lewis Kaplan však v pondelkovom odôvodnení zamietnutia tejto žaloby uviedol, že Carrollovej tvrdenia o znásilnení sú "v podstate pravdivé", cituje AFP.



Carrollová počas svojej výpovede v predchádzajúcom procese uviedla, že Trump ju v 90. rokoch znásilnil v skúšobnej kabínke obchodného domu na Manhattane. V októbri 2022 Trump údajne poškodil jej dobré meno, keď na svojej sociálnej sieti Truth Social jej tvrdenia označil za klamstvá.