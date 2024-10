Sudca Pelicotovej povolil verejné premietanie záznamov zo znásilnenia

Paríž 5. októbra (TASR) - Sudca rozhodujúci v prípade Gisele Pelicotovej v piatok rozhodol, že verejnosti a novinárom v súdnej sieni umožní vidieť niektoré z videozáznamov znásilnení, ktoré si Pelicotovej manžel roky zhotovoval a archivoval, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry AP.



Dominique Pelicot je obžalovaný, že takmer desať rokov opakovane podával svojej manželke sedatíva a omámenú ju potom on a desiatky ďalších mužov znásilňovali.



Rozhodnutie sudcu Rogera Aratu znamená ohromujúci zvrat v prípade, ktorý otriasol Francúzskom. Došlo k nemu po dvojtýždňovej polemike, v ktorej novinári i právnici Pelicotovej argumentovali, že tieto videozáznamy sú kľúčové pre úplné pochopenie prípadu.



Pelicotová sa medzičasom stala symbolom boja proti sexuálnemu násiliu vo Francúzsku - okrem iného aj pre to, že trvala na tom, aby bol súdny proces verejný a rovnako žiadala aj zverejnenie videozáznamov. Jej právnik Stéphane Babonneau na margo toho uviedol, že podľa jeho mandantky je takýto "šok potrebný", aby potom "nikto nemohol tvrdiť, že si neuvedomil, že sa dopustil znásilnenia".



Prevažná väčšina obžalovaných v tejto kauze naďalej popiera obvinenia zo znásilnenia. Niektorí tvrdia, že ich manžel Pelicotovej oklamal; iní uviedli, že Pelicot ich nútil k pohlavnému styku so svojou manželkou alebo že boli vydesení. Iní boli presvedčení o tom, že Pelicotová dala súhlas s pohlavným stykom, alebo že súhlas jej manžela stačí.



Podľa Pelicotovej advokáta Antoina Camusa súdom zverejnené videá úplne rozvracajú tézu o náhodnom znásilnení a ukazujú, že "v skutočnosti išlo o nenávisť k ženám".



"Nikto (z obžalovaných) to neoznámil (polícii), každý prispel svojou troškou k banalizácii znásilnenia a banalizácii tohto zla," dodal Camus.



"Pre Gisele Pelicotovú je už neskoro, škoda je napáchaná. S 200 znásilneniami, ktoré utrpela týmito desiatkami mužov, čo ju prišli znásilniť do jej spálne, kým bola v bezvedomí - s tým všetkým bude musieť žiť celý zvyšok svojho života," skonštatoval advokát Babonneau.



Polícii sa nateraz v súvislosti s týmto prípadom podarilo zistiť 92 prípadov znásilnenia spáchaných 72 mužmi. Päťdesiat z nich bolo identifikovaných, obvinených a postavených pred súd spolu s Pelicotom, ktorý si zneužívanie svojej manželky nakrúcal.



Vek obvinených násilníkov sa pohybuje od 26 do 74 rokov a podľa vyšetrovateľov patria k rôznym vrstvám spoločnosti. Väčšina z nich sa na násilnom akte voči Pelicotovej zúčastnila raz, ale niektorí až šesťkrát.