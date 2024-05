Sudca pohrozil Trumpovi väzením za porušenie nariadenia o mlčaní

New York 6. mája (TASR) - Newyorský sudca udelil bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v pondelok pokutu za porušenie zákazu buričsky sa vyjadrovať o členoch poroty, svedkoch a iných účastníkoch súdneho konania v kauze podplácania pornoherečky Stormy Daniels. V prípade ďalšieho porušenie tohto zákazu mu pohrozil väzením, informuje TASR podľa správa agentúr AP a AFP.



Trump bol potrestaný za porušenie tohto nariadenia v pondelok už druhýkrát od začiatku súdneho konania v apríli a dostal preto aj niekoľko pokút v hodnote 1000 dolárov.



"Zdá sa, že 1000-dolárové pokuty neplnia svoju odstrašujúcu funkciu, preto bude musieť súd ďalej zvážiť trest odňatia slobody," uviedol sudca Juan M. Merchan. Dodal, že poslednou vecou, čo chce urobiť, je poslať Trumpa do väzenia.



Sudca exprezidenta upozornil, že súčasťou jeho práce je aj zachovanie dôstojnosti súdneho systému. Trumpove správanie podľa neho ohrozuje výkon spravodlivosti a je útokom na právny štát. "Nemôžem dovoliť, aby to pokračovalo," varoval Merchan.



Trump v súdnej sieni v reakcii na sudcove slová dvakrát potriasol hlavou a prekrížil si ruky, píše AP



Sudca v pondelok Trumpovi udelil pokutu za rozhovor pre televíziu Real America’s Voice z 22. apríla. Trump v ňom kritizoval rýchlosť výberu poroty a tvrdil, že je plná demokratov.



Proces s republikánskym prezidentským kandidátom za údajné zakrývanie platieb pre pornoherečku v snahe predísť negatívnej publicite pred prezidentskými voľbami v roku 2016 trvá tretí týždeň. Zatiaľ prebiehajú výsluchy svedkov a vypovedať by mala aj samotná pornoherečka, vlastným menom Stephanie Cliffordová, a bývalý Trumpov právnik Michael Cohen.



Trump (77) je obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď údajne prostredníctvom Cohena pornohorečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130.000 dolárov. Bývalý prezident však vinu odmieta a popiera aj sexuálny vzťah s Daniels.