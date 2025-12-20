< sekcia Zahraničie
Sudca povolil Bolsonarovi opustiť väzenie kvôli operácii prietrže
Sudca brazílskeho Najvyššieho súdu Alexandre de Moraes dal lídrovi krajne pravicovej strany povolenie po tom, čo lekári federálnej polície potvrdili, že zákrok potrebuje.
Autor TASR
Sao Paolo 20. decembra (TASR) – Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý si od novembra odpykáva svoj 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat v krajine, dostal v piatok povolenie opustiť väzenie kvôli operácii prietrže. Dátum operácie zatiaľ nie je známy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Podľa lekárov Bolsonarova prietrž postihuje obe jeho slabiny a spôsobuje mu bolesti. Bývalý brazílsky prezident, ktorý bol pri moci v rokoch 2019 až 2022, podstúpil už niekoľko operácií odkedy ho bodli do brucha počas volebného zhromaždenia v roku 2018.
De Moraes, ktorý dohliadal na Bolsonarov proces a odsúdil ho na trest odňatia slobody, zamietol žiadosť exprezidenta o domáce väzenie po prepustení z nemocnice.
Bolsonaro podľa úradov nemá žiadny kontakt s ostatnými väzňami vo väznici v hlavnom meste Brazília, kde je držaný. Má však izbu s rozlohou 12 štvorcových metrov, posteľ, vlastnú kúpeľňu, klimatizáciu, televízor a písací stôl. Má tiež voľný prístup k svojim lekárom a právnikom, zatiaľ čo ostatní návštevníci musia mať povolenie od Najvyššieho súdu.
Bolsonaro bol uznaný za vinného zo sprisahania s cieľom zabrániť svojmu nástupcovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi prevziať prezidentský úrad. Bolsonaro svoju vinu odmieta a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.
