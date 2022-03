Súd rozhodol, že J. Carlos nemá imunitu voči obvineniam z obťažovania

Londýn 24. marca (TASR) - Britský sudca vo štvrtok rozhodol, že na bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa sa nevzťahuje imunita a môže byť stíhaný pre obvinenia z obťažovania. Informovala o tom agentúra AFP.



Dánska podnikateľka nemeckého pôvodu Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Saynová (58), ktorá mala byť v rokoch 2004 - 2009 milenkou Juana Carlosa, od neho žiada na najvyššom súde v Londýne náhradu za ublíženie na zdraví. Tvrdí, že po tom, čo ich vzťah odmietla obnoviť, sa jej vyhrážali, vlámali sa do jej nehnuteľností a bola špehovaná.



Právnici bývalého kráľa tvrdia, že Juan Carlos má pred britským súdnictvom imunitu a obvinenia musia byť podané na španielsky najvyšší súd.



Sudca Matthew Nicklin však uviedol, že Juan Carlos už nie je úradujúci panovník ani hlava štátu a nie je ani členom dvora svojho syna, úradujúceho kráľa Filipa VI. - na základe čoho by mal nárok na právnu ochranu.



Civilné konanie na základe obvinení vznesených Saynovou-Wittgensteinovou-Saynovou tak po štvrtkovom rozhodnutí súdu môže pokračovať. Juan Carlos má pred anglickým súdom zodpovednosť ako "súkromná osoba".



Juan Carlos (84), ktorý vládol od roku 1975 do svojej abdikácie v roku 2014, obvinenia z obťažovania popiera a tvrdí, že anglické súdy nad ním - ako príslušníkom španielskej kráľovskej rodiny - nemajú žiadnu právomoc.