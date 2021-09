Sudca rozhodol, že lekárov nemožno nútiť k liečbe neoverenými liekmi

Washington 8. septembra (TASR) - Sudca v americkom štáte Ohio rozhodol, že nemocnicu nemožno prinútiť, aby pacientovi s chorobou COVID-19 poskytla neoverenú liečbu. Táto kauza sa týka antiparazitika ivermektín, ktoré niektorí lekári nasadzujú pacientom pri liečbe covidu, a to aj napriek varovaniam amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a iných odborných ustanovizní.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, sudca Gregory Howard nedávno prikázal nemocnici West Chester Hospital v meste Cincinnati v štáte Ohio, aby 51-ročnému hospitalizovanému pacientovi Jeff Smith podávala v rámci liečby covidu liečivo ivermektín, ako mu ho predpísal jeho lekár.



Smith je od 1. augusta napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a jeho šance na prežitie sú nižšie ako 30 percent, uviedli nemenované justičné zdroje.



Podanie ivermektínu si prostredníctvom súdu vymohla Smithova manželka Julie po konzultácii s lekárom Fredom Wagshulom. Uviedla, že konala v súlade so želaním svojho manžela a na základe skúseností z úspešnej liečby ivermektínom u iných intubovaných pacientov.



Podľa vyjadrenia Dr. Wagshula ide o šesť prípadov zo šiestich rôznych štátov, keď boli ľudia nakazení covidom intubovaní na ventilátoroch, ale po užívaní ivermektínu sa vrátili domov "a nikto si to nevie vysvetliť".



Wagshul je zakladajúcim členom združenia Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCA), ktoré podporuje ivermektín ako preventívny a liečebný prostriedok pri covidu. Mnohí lekári a vedci s týmto stanoviskom nesúhlasia.



Medzi nimi je aj riaditeľ amerického Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby a hlavný lekársky poradca prezidenta USA Dr. Anthony Fauci, ktorý nedávno varoval pred liečbou covidu ivermektínom.



Americký FDA nedávno varoval, že ivermektín je schválený na "liečbu určitých vnútorných a vonkajších parazitov u rôznych živočíšnych druhov". FDA dodal, že "ľudia by nikdy nemali užívať veterinárne lieky", pretože im to môže vážne uškodiť.



Ako možné vedľajšie účinky takýchto liekov sa uvádzajú vyrážky, nevoľnosti, vracanie, hnačky, bolesti žalúdka, opuch, neurologické problémy, nízky krvný tlak a poškodenie pečene.



Napriek týmto varovaniam sudca Gregory Howard 23. augusta rozhodol, že nemocnica West Chester v Cincinnati musí pacienta Smitha liečiť ivermektínom.



Na margo tohto prvého súdneho rozhodnutia v kauze Smith Dr. Wagshul uviedol, že "nemocnice sa riadia pokynmi FDA a CDC: nikdy nepoužívali ivermektín, nemajú s ním žiadne skúsenosti a bez súdneho príkazu by ivermektín nepoužívali".



Sudca Michael Oster však v pondelok zmenil súdny príkaz vydaný kolegom Howardom.



Vo svojom zdôvodnení Oster vyhlásil, že aj keď "všetci zúčastnení chcú, aby sa stav Jeffa Smitha zlepšil", lekárska obec ako celok nepodporuje používanie ivermektínu pri liečbe covidu a na základe existujúcich dôkazov konštatuje, že nie je účinný pri liečbe tejto choroby.



Spoločnosť UC Health, ktorá prevádzkuje nemocnicu West Chester, rozhodnutie sudcu Ostera uvítala.



Počas pandémie ivermektín vzbudil veľkú pozornosť a nádeje, najmä v Latinskej Amerike, pričom prvé laboratórne štúdie naznačovali, že môže mať prospešné vlastnosti v boji proti koronavírusu. V reálnych podmienkach a pri klinickom testovaní sa však tieto očakávania nateraz nepotvrdili, píše AFP.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb nedávno informovalo, že do polovice augusta lekári v USA týždenne vypísali viac ako 88.000 receptov na ivermektín, čo je výrazne viac ako asi 3600 receptov týždenne pred pandémiou.



Toxikologické centrá v USA zasa hlásia trojnásobný nárast prípadov predávkovania ivermektínom.



Vlani bol ako liek proti covidu populárny preparát proti malárii - hydroxychlorochín. Podobne ako v prípade ivermektínu nateraz neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o jeho účinnosti pri liečbe covidu, dodala AFP.