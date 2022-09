Sudca štátu Florida zamietol Trumpovu žalobu proti Clintonovej a FBI

Washington 9. septembra (TASR) - Federálny sudca amerického štátu Florida zamietol žalobu exprezidenta USA Donalda Trumpa proti svojej protikandidátke z prezidentských volieb roku 2016 Hillary Clintonovej a bývalým vysokopostaveným predstaviteľom FBI.



Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej tým sudca Donald Middlebrooks odmietol Trumpove tvrdenia, že tieto osoby konali v zhode s cieľom vyvolať vyšetrovanie tzv. ruskej aféry, ktorá zatienila veľkú časť Trumpovho pôsobenia v úrade prezidenta USA.



Trumpova právnička Alina Habbaová v piatok uviedla, že Trump sa proti zamietnutiu odvolá, dodala AP.



Americký okresný sudca Donald Middlebrooks vo svojom stanovisku podľa AP uviedol, že Trumpova žaloba podaná v marci obsahuje "zjavné štrukturálne nedostatky" a že popis viacerých udalostí je nedôveryhodný.



Sudca odmietol myšlienku, že by Trump podal žalobu s cieľom napraviť škody v oblasti práva. "Namiesto toho sa (Trump) snaží vystatovať 200-stranovým politickým manifestom", v ktorom uvádza svoje výhrady voči tým, čo sa postavili proti nemu, napísal sudca Middlebrooks. V tejto súvislosti zdôraznil, že "tento súd nie je (na to) vhodným fórom".



Trump vo svojom súdnom podaní žaloval Clintonovú a niektorých jej hlavných poradcov, ako aj bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho a ďalších predstaviteľov FBI, ktorí boli zapojení do vyšetrovania podozrení vznesených voči Trumpovmu predvolebnému štábu v súvislosti tvrdeniami, že tento Trumpov tím počas kampane v roku 2016 koordinoval svoju činnosť s Ruskom s cieľom ovplyvniť výsledok prezidentských volieb v USA.