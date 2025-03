Sudca stopol Trumpov zákaz prijímania transrodových osôb do armády

Washington 28. marca (TASR) - Americký sudca v štáte Washington vo štvrtok zablokoval nariadenie prezidenta Donalda Trumpa zakazujúce nábor LGBT+ ľudí do armády. Ide už o druhý federálny súdny príkaz na pozastavenie tejto Trumpovej politiky v posledných týždňoch. TASR informáciu prebrala od agentúry AP.



Rozhodnutie sudcu prišlo v reakcii na žalobu, ktorú podali niekoľkí dlhoroční transrodoví príslušníci ozbrojených síl. Tí tvrdia, že zákaz Donalda Trumpa je urážlivý a diskriminačný a že ich prepustenie by spôsobilo trvalé škody na ich kariére a povesti.



Americká okresná sudkyňa Ana Reyesová z hlavného mesta Washington D.C. vydala minulý týždeň podobné rozhodnutie, no potom ho dočasne pozastavila. Po ďalšom právnom preskúmaní sa rozhodla svoje súdne nariadenie nezrušiť a v piatok by malo nadobudnúť účinnosť.



Trump 27. januára podpísal dekrét, v ktorom sa uvádza, že sexuálna identita transrodových príslušníkov „je v rozpore so záväzkom vojaka viesť čestný, pravdivý a disciplinovaný životný štýl, a to aj v osobnom živote“ a je škodlivá pre pripravenosť ozbrojených síl.



Trump, podporovaný časťou svojich voličov, opakovane sľubuje, že skoncuje s "transgender ideológiou". Rovnako kritizuje aj politiku rozmanitosti presadzovanú americkou ľavicou. Počas svojej inaugurácie avizoval, že jeho administratíva uzná existenciu iba dvoch pohlaví.